Председатель Верховной Рады Разумков заявил, что в парламенте согласовали возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование. По его словам, уже было проведено пять заседаний по теме разрешения кризиса, который сложился между антикоррупционными органами и КСУ.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в четверг, 26 ноября.

"До сих пор нерешенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного суда. Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, созданная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них - возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации", - написал он.

Также Разумков выразил надежду на "достойное" разрешение данной ситуации в рамках закона.

Напомним, 27 октября Конституционный суд признал незаконным электронное декларирование и лишил полномочий НАПК.

После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение суда может значительно ухудшить сотрудничество с международными партнерами и внес в Верховную Раду законопроект о роспуске всех судей КСУ.

В то же время Разумков зарегистрировал альтернативный законопроект. В нем он предложил восстановить права НАПК, которые отменил Конституционный Суд.