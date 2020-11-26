Новый локдаун, который могут объявить в Украине в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, даже на непродолжительный период новогодних праздников, около 30% спорт-клубов могут не пережить

Об этом "Стране" сообщил Дмитрий Чорный, основатель международной франчайзинговой сети фитнес-клубов MalibuFIT.

По его мнению, в случае введения новогоднего карантина, владельцам спорт-клубов придётся закрывать филиалы, особенно менее прибыльные.

"Самое обидное, что это будут как раз те филиалы, которые наиболее нужны людям – расположенные не в самых богатых районах и городах. В целом фитнес-индустрия может потерять за карантин до 30% операторов", – сказал Чорный нашему корреспонденту.

По мнению Чорного, это негативно скажется на здоровье населения в перспективе 2-3х лет.

"Люди, которые занимаются спортом, болеют меньше. Физнагрузки укрепляют иммунитет. Даже если забыть о пользе спорта для здоровья, фитнес-клубы дают людям огромную психологическую разгрузку. Многие сейчас страдают от негативного информационного вона, впадают в депрессию. И именно спорт способен это компенсировать. Государство наоборот должно предлагать помощь фитнес-индустрии. А не делать, как МОЗ, который показывает надгробья на беговой дорожке", - возмущен Дмитрий.

Он также отмечает, что карантин выходного дня и карантин на новогодние праздники – это компромиссный вариант, чтобы не вводить длительный полный локдаун.

"Но мы как представители фитнес-индустрии вызываем к правительству, к Минздраву, что спорт и любые активности не должны быть закрыты ни на выходные дни, ни на праздники. Они должны работать с учётом противоэпидемических ограничений, но не более", - рассказал бизнесмен "Стране".

По словам Дмитрия Чорного, сейчас фитнес-клубы распространяют петицию с призывом исключить спорт и фитнес из списка предприятий для локдауна.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтвердил разработку плана правительства по введению жесткого карантина в стране.

Также "Страна" подробно разбиралась, какие новые карантинные ограничения могут ввести в Украине с 1 декабря по 14 января.