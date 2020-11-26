В четверг, 26 ноября, глава МВД Арсен Аваков заявил, что в Украине по его оценке нужно немедленно ввести локдаун на 3-4 недели.



Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".



"Моя точка зрения, что нужно вводить локдаун как можно быстрее, продолжительностью 3 или 4 недели", - сказал Аваков.



По его словам, не нужно прятаться от этого за "удобными" формулировками, потому что идет речь о риски для здоровья людей. Вводить локдаун нужно будет как только "в деталях и реальных механизмах" будет сформулирована программа компенсаций, которую на днях презентовал президент Украины Владимир Зеленский.



"Нужно немедленно ввести локдаун и прервать цепочку инфекции", - добавил глава МВД.



Ранее "Страна" сообщала, что, по мнению Шмыгаля, Кабмин может объявить локдаун на новогодние праздники. По словам премьера, новый план разрабатывается в сотрудничестве с мэрами городов, которые уже прислали свои предложения.



Также напомним, что министр культуры Ткаченко предложил отправить Украину в двухнедельный локдаун на новогодние праздники. По его словам, в последние дни суточное количество инфицированных

коронавирусом снизилось, но дальнейшая ситуация должна быть прогнозируемой.