Мэр Киева Виталий Кличко издал иллюстрированную книгу под названием "Кто не слышал, то увидит" в формате гармошки. В ней он собрал свои смешные цитаты. Ее презентация прошла в в четверг, 26 ноября

Видео презентации мэр столицы опубликовал на своей странице в Facebook.

"Я все же выдал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу, как человек, который умеет посмеяться над собой, не обижаться на шутки над собой. На смешные шутки - я не имею в виду так называемые шутки "95 квартала", - сказал Кличко.

По его словам, иллюстрированная книга будет поднимать настроение людям, особенно во время пандемии, когда нужны положительные эмоции.

В книгу киевского градоначальника вошли 14 известных каламбуров Кличко, а вместе с обложками - 16, которые он озвучивал во время различных брифингов и официальных мероприятий.

Мэр добавил, что книга издана небольшим тиражом в 3 000 экземпляров в подарочном варианте. Также он заявил, что выдал ее за свой счет. По словам мэра, книга будет стоить недорого.

Часть тиража скоро появится в продаже, а полученные средства направят в благотворительный фонд "Будущее Киева".

В зале, где прошла презентация, были размещены стенды со стилизованными фотографиями Кличко и его известными цитатами, к примеру: "Мост, который устал", "Пора готовится к земле" и "У меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в Кабмине". Так выглядят и страницы в самой книге.

Ранее "Страна" публиковала самые яркие цитаты политиков независимой Украины.

Также показывали фото загоревшего Кличко, который недавно вернулся из Египта и вышел на работу.