В Вооруженных силах Украины за сутки обнаружили 259 новых случаев коронавируса. Всего Covid-19 в украинской армии болеют 2 904 человека.

Об этом в Facebook сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 26 ноября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 2 904 человека", - сказано в сообщении.

Так, из 259 новых случаев заболевания Covid-19 за сутки в учреждения здравоохранения госпитализированы 41 человек. Также на домашнем лечении под наблюдением медицинской службы находится 218 человек.

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Всего за время пандемии выздоровели 6 715 человек, летальных случаев - 26. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 346 человек.

Напомним, по состоянию на утро 26 ноября число новых зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 15 000 человек.

Также мы писали о том, что Минздрав опубликовал свежие данные по распространению коронавируса по регионам на 26 ноября. Больше всего новых случаев выявили в Киеве и Днепропетровской области.