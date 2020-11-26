Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил, что проект Государственного бюджета на 2021 год будет внесен в парламент для второго чтения до конца текущей недели, а на следующей состоится его рассмотрение в сессионном зале.



Об этом сообщает УНН в четверг, 26 ноября.



Так, по словам Железняка, проект бюджета точно будет внесен на этой неделе, скорее сегодня или же завтра, 27 ноября.

"В данный момент происходят технические моменты процесса", - отметил нардеп.

"На следующей неделе будут пытаться принять бюджет... Проблема в том, что у нас есть 10 дней для того, чтобы ознакомиться с текстом, но, возможно, мы сделаем какое-то исключение для этого. Я не уверен что мы, как фракция (нардеп входит во фракцию "Голос" - Ред.), будем настаивать на рассмотрении все 10 дней", - добавил Железняк.

Ранее "Страна" сообщала, что в Минфине отчитались об успешных переговорах с МВФ по госбюджету 2021 года. Уточняется, что основной акцент переговоров касался формирования общего с МВФ видения основных бюджетных показателей: рамки доходов, расходов и дефицита.



Также напомним, что Бойко назвал принятый госбюджет-2021 "бюджетом полицейского государства" и призвал Кабмин уйти в отставку.