Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) отправило генпрокурору Ирине Венедиктовой проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и арест судей Окружного административного суда, которых подозревают в захвате власти.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Детективы НАБУ направили генпрокурору проекты ходатайств в Высший совет правосудия о предоставлении разрешения на задержание и содержание под стражей подозреваемых судей Окружного административного суда города Киева, грубо уклоняющихся от выполнения своих процессуальных обязанностей", - сказано в сообщении.

В НАБУ утверждают, что других законных путей для доставки подозреваемых в суд и обеспечения их надлежащего процессуального поведения, нет. По данным Бюро, председатель ОАСК Павел Вовк, его заместитель и двое судей, систематически не являются на допросы. Также они игнорируют вызовы в суд, где им должны избрать меру пресечения.

Напомним, в январе этого года Павел Вовк в очередной раз возглавил Окружной административный суд Киева. А летом НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о подозрении в захвате власти Вовку, его замам и шести судьям.

Сам Вовк расценил это дело против сотрудников ОАСК как попытку иностранных агентов захватить судебную власть в Украине через НАБУ.

Подробнее о ситуации вокруг ОАСК можно прочитать в нашей статье.