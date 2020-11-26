Азербайджан выразил протест Франции из-за резолюции по Нагорному Карабаху
Парламент Азербайджана принял заявление, в котором выразил протест Франции из-за резолюции Сената с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха.
Об этом сообщает РИА "Новости" в четверг, 26 ноября.
Так, текст данного документа представил депутат азербайджанского парламента Джаваншир Фейзиев.
В свою очередь спикер парламента Сахиба Гафарова заявила, что "азербайджанский народ и в дальнейшем сплотится вокруг президента Ильхама Алиева в кулак и сможет пресечь все грязные деяния, направленные против государства".
Также парламент Азербайджана предложил правительству страны обратиться в ОБСЕ для отзыва Франции из числа сопредседателей Минской группы по Карабаху.
Напомним, в принятой Сенатом Франции резолюции осуждается "военная агрессия Азербайджана, проводимая при поддержке турецких властей и иностранных наемников". Сенаторы призывают к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, занятых ими в результате военных действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября.
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