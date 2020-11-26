Парламент Азербайджана принял заявление, в котором выразил протест Франции из-за резолюции Сената с призывом к правительству страны признать независимость Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает РИА "Новости" в четверг, 26 ноября.

Так, текст данного документа представил депутат азербайджанского парламента Джаваншир Фейзиев.



В свою очередь спикер парламента Сахиба Гафарова заявила, что "азербайджанский народ и в дальнейшем сплотится вокруг президента Ильхама Алиева в кулак и сможет пресечь все грязные деяния, направленные против государства".

Также парламент Азербайджана предложил правительству страны обратиться в ОБСЕ для отзыва Франции из числа сопредседателей Минской группы по Карабаху.

Напомним, в принятой Сенатом Франции резолюции осуждается "военная агрессия Азербайджана, проводимая при поддержке турецких властей и иностранных наемников". Сенаторы призывают к немедленному выводу азербайджанских вооруженных сил и их сторонников с территорий, занятых ими в результате военных действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября.

Ранее мы писали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что пребывание российских миротворцев в Нагорном Карабахе не ограничится пятью годами.

Также рассказывали, что, по словам главы непризнанного Карабаха, в регион начали массово возвращаться люди.