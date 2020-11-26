В Киеве за минувшие сутки коронавирусом заразились 1 399 человек. Самому старшему новому пациенту - 98 лет, младшему - всего месяц.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные 26 ноября в Telegram-канале мэра Киева Виталия Кличко.

По данным градоначальника, в Киеве с начала эпидемии выявлено 64 019 случаев коронавируса, 1 227 случаев оказались летальными (+31 за сутки). 21 942 пациента с Covid-19 выздоровели (+505).

Среди новых пациентов, по данным Кличко:

809 женщин в возрасте от 19 до 98 лет,





502 мужчины в возрасте от 18 до 90 лет,





45 девочек от 9 месяцев до 17 лет,





43 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

Заболели также 65 медиков. Госпитализировали 107 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 250, в Святошинском- 202. В Соломенском районе - 179 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 26 ноября число новых зараженных коронавирусом в Украине перевалило за 15 000 человек.

Также мы писали о том, что Минздрав опубликовал свежие данные по распространению коронавируса по регионам на 26 ноября. Больше всего новых случаев выявили в Киеве и Днепропетровской области.