На церемонию прощания с легендарным аргентинским футболистом и тренером Диего Марадоной, который скончался от сердечного приступа, могут прийти около миллиона человек. Траурная церемония состоится в Буэнос-Айресе, в президентском дворце Каса Росада.

Об этом пишет Telegram-канал "Подъем" в четверг, 26 ноября.

Так, уточняется, что на площади перед резиденцией уже собираются люди. Власти не исключают, что церемония будет длиться несколько дней.

На электронных рекламных щитах города уже появились надписи: "Спасибо, Диего".

Напомним, легенда футбола Марадона умер в своем доме в пригороде Буэнос-Айреса. "Страна" публиковала его биографию и показала его лучшие голы.

В связи со смертью Марадоны в Аргентине объявлен трехдневный траур. С легендарным футболистом прощается вся планета.

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