Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который две недели назад заразился коронавирусом, до сих пор болеет. Он дистанционно работает над вопросами, которые парламент будет рассматривать на следующей пленарной неделе.

Соответствующий пост Разумков опубликовал в Facebook.

"До сих пор нерешенной остается ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного суда. Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, образованная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них - возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредоставление декларации", - написал Разумков.

Также, он заявил, что Рада ждет от Кабинета министров подготовленный проект бюджета на 2021 год, поскольку времени для его принятия осталось не так много.

"Статистика заболеваемости народных депутатов пока неутешительная, но я надеюсь, что удаленный формат работы в комитетах и ​​отсутствие пленарных заседаний Верховной Рады в течение последних недель должно положительно повлиять на общую картину. Также надеюсь, что на следующей неделе уже смогу вернуться к полноценной парламентской работе", - сообщил спикер парламента.

Напомним, рабочая группа для разработки законопроектов о е-декларациях и деятельности КСУ была создана в Раде 18 ноября.

Также мы писали о том, что на сегодня работа КСУ заблокиована.