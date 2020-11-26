Канцлер Германии Ангела Меркель, которой европейцы больше всего доверяют в решении вопросов на мировом уровне, заявила, что намерена добиться закрытия горнолыжных курортов в Европе в зимние каникулы. Однако она считает, что некоторые страны, в частности, Австрия, вряд ли согласятся на это.

Такое заявление Меркель сделала, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением, пишет ТACC в четверг, 26 ноября.

"Приближается лыжный сезон. Мы будем стараться договориться в Европе о возможности закрытия всех горнолыжных комплексов"... К сожалению, когда слышишь заявления австрийской стороны, понимаешь, что этого просто так не добиться, но мы попытаемся еще раз", - добавила Меркель.

Также канцер Германии сказала, что ограничения из-за коронавируса в Германии, скорее всего, останутся в силе и в январе.

Кроме того Меркель заявила, что не исключает, что вакцина от коронавируса поступит в Германию еще до Рождества.

Напомним, вчера, 25 ноября, неизвестный на машине с надписью "проклятые убийцы детей и стариков" въехал в ворота офиса Меркель. К счастью, никто не пострадал. Позже мужчину удалось задержать. В полиции Берлина сообщили, что не видят признаки теракта в случившемся.

Ранее мы писали, что пивная Ständige Vertretung внесла канцлера Германии "черный список" из-за введения в стране карантина.

Также сообщали, что власти регионов Германии планируют предложить Ангеле Меркель продлить строгий карантин до 20 декабря.