В четверг, 26 ноября, в Министерство иностранных дел Беларуси вызвали посла Украины Игоря Кизима. Ему вручили ноту протеста в связи с "серией антибелорусских акций" в отношении посольства Беларуси в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

В ноте Минск потребовал "обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии в соответствии с нормами Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года".

В МИД Беларуси выразили обеспокоенность "бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны".

Напомним, в августе в Киеве проводились "женские марши" против Лукашенко, которые заканчивались у белорусского посольства.

Также мы писали о том, что летом акция у посольства Беларуси в Киеве завершилась поджиганием файеров.