Спецкор "Страны", автор блогов "Ясно. Понятно" Олеся Медведева в четверг, 26 ноября, презентует свою песню "Глаза врага". Отметим, это уже третья ее композиция.

Первая песня под названием "Свеча" вышла 9 ноября, вторая - "Капля Яда", 16 ноября.

О новой песне Олеся Медведева написала в Facebook.

"Мой манифест против насилия! Я очень долго ждала этого дня. И вот он настал...



Историю моего музыкального пути вы уже знаете: мама, ее тексты, память, нужные люди в нужное время, желание сказать миру о важных вещах. Ведь сейчас так мало настоящего, честного, правдивого.



Эта песня манифест против насилия. Ее название "Глаза врага". Все эти тексты написала моя мама, их релиз - это дань памяти и гордость, что я ее дочь.

"Враг" - это наши слабости, страхи, установки, состояния, в которых мы испытываем ненависть к друг другу, другим людям, а порой и к себе, а потом совершается ￼насилие ментальное или физическое. Нами ил над нами. Мы унижаем и позволяем унижать себя. Мы терпим, когда не нужно терпеть. Мы не говорим "нет - врагу", а говорим "нет" себе. Люди оправдывают своё молчание тем, что это все ради детей, общественного мнения, и прочее.

Насилие везде: внутри каждого человека, в семье, в школе, на работе, в политике и на войне. Оно бывает разных форм и цветов как и глаза. Отравляет, выжимает и обессиливает. Важно справиться с этим «врагом» каждому отдельно и всем вместе. Тогда наступит мир, к которому мы все так стремимся.

Эту работу помогла создать группа прекрасных и талантливых людей, которые верили в наше дело больше чем я. Но теперь я тоже верю. Так как это по-настоящему.



На этом музыкальная история не заканчивается. Нам есть что сказать этому миру. Дальше будет новая глава музыки для души, честной и с надрывом. Будет рок! Премьера в 12:00 на канале", - поделилась Олеся Медведева.

Послушать песню можно уже сейчас, перейдя по ссылкам https://music.apple.com/ua/artist/medvedeva/1539257952?l=ru, https://open.spotify.com/artist/4gdGhUz0KtWxdw1TrXSlkm

А также на YouTube-канале.