В Индонезии по запросу Интерпола задержан Михаил Орешников - украинский и российский гражданин.

Орешников был объявлен в розыск Россией в 2014 году. Там он входил в экстремистскую группировку "Реструкт" и был лидером ячейки "Оккупай-педофиляй". Органы инкриминируют ему нанесение телесных повреждений.

Дабы избежать наказания, Орешников попросил политическое убежище в Украине. Он получил отказ, но в Киев уже перебрался. Вступил в "Азов" и со временем получил украинское гражданство.

Теперь за судьбу Орешникова активно борется консул Украины в Индонезии.

"Страна" рассказывает историю Михаила Орешникова: почему его на самом деле разыскивают в России, какие "блоги" он вел и чем занимался в Украине.

Кто такой Михаил Орешников - российская часть биографии

Михаил Орешников - уроженец и гражданин России по рождению. Он проживал в Чебоксарах (столица Чувашской республики), был членом группировки "Реструкт" и лидером местной ячейки "Оккупай-педофиляй".

Смысл "Оккупай-педофиляй" в том, чтобы задерживать людей, которых считают педофилами. После чего нам ними совершался самосуд - и моральный, и путем нанесения телесных повреждений.

"Реструкт" - группировка, в которую входит "Окупай-педофиляй" и другие похожие проекты - "Оккупай-наркофиляй" (против наркоманов и тех, кто продает наркотики) и "Оккупай-выселяй" (против трудовых мигрантов и людей других национальностей). Гомосексуалистов члены движения вообще не считают за людей и называют насильниками.

Идеолог и лидер "Реструкта" - Максим Марцинкевич, он же Тесак. "Страна" подробно рассказывала о деятельности Тесака после его кончины - в сентябре этого года он был найден мертвым в российской тюрьме.

Российские силовики соратников Тесака не особо жалуют. В 2014 году "Оккупай-педофиляй" объявила о самороспуске - на ее членов возбуждены десятки уголовных дел по всей России за побои, шантаж, вымогательство.

Если кратко описать суть этих дел, российские следователи уверены: члены группировки под видом борьбы против педофилов задерживают людей, вина которых не доказана, избивают их, требуют денег. Методы этой группировки в МВД РФ назвают "жестокими, направленными на унижение человеческого достоинства и сопряженными с преступлениями против жизни и здоровья".

Немало членов "Реструкта" проходят в России по другой статье - за экстремизм. Среди прочего, они получали приговоры за разжигание межнациональной розни. Итого: в просторечии этих людей в России называют неонацистами; более литературно - экстремисты (кому вынесен такой приговор) или члены экстремистской группировки.

О своей деятельности в Чебоксарах Орешников рассказывал так: "За год мы поймали 18 педофилов, в том числе воспитателя детского дома, сотрудника детской комнаты милиции. Он 14-летнему мальчику писал, цитирую, "я хочу накончать тебе в рот так, чтобы у тебя сперма из ноздрей полезла". И детского тренера по плаванию, который оказался членом "Единой России".

Над всеми этими гражданами Орешников и Ко совершали самосуд. Сначала они знакомились со взрослыми людьми в Сети от имени несовершеннолетних. Вели переписку и выманивали на реальную встречу. Там члены "Оккупай-педофиляй" устраивали жестокие допросы: били, пытали, поливали мочей, заливали мужчинам половые органы монтажной пеной. Все это снималось на камеру и размещалось в Интернете (вероятно, это и называется "блогами", а Орешников - "блогером").

Как Орешников оказался в Киеве

Как же Орешников оказался в Киеве и получил гражданство? Украинские СМИ указывают, что он избил полицейских на акции в поддержку Украины. На самом деле никаких подобных мероприятий не было. О том, как против Орешникова было возбуждено очередное уголовное дело, он рассказывал сам.

"Я тогда общался с украинскими националистами, ездил на Майдан, а когда вернулся в Чебоксары, рассказал местным журналистам правду о событиях в Украине. Меня сразу вызвали на допрос под предлогом расследования кражи велосипеда. Немного побили, но в рапорте написали, что это я якобы ударил полицейского при исполнении. Возбудили фейковое уголовное дело за "нанесение побоев представителю власти".

Ранее Орешников уже сидел в тюрьме. Еще раз отправляться за решетку ему, вероятно, не хотелось. Поэтому он на автомобиле пересек границу Украины и попросил политическое убежище.

Стремясь получить политическое убежище в Украине, Михаил Орешников начал делать заявления против президента России и за свободную Украину. Например: "Если ты не пляшешь под дудку Путина, ты попадаешь в черный список".

В Украине же он внезапно захотел жить, потому что у ее граждан "менталитет, противоположный рабскому и советскому".

Видимо, для убежища в Украине Орешников наговорил недостаточно. Ему было отказано в таком статусе. Но россиянин уже находился в стране и стал обживаться на общих основаниях.

В Киеве Михаил Орешников вступил в "Азов". Там он получил работу в пресс-службе. А также продолжил вести свою деятельность - отлавливать "педофилов" вместе с членами киевской ячейки "Реструкта".

Например, в день выборов в Верховную Раду в октябре 2014 году на Оболони в Киеве был задержан капитана МВД, который якобы насиловал мальчика. До этого с похожими "обвинениями" был задержан сотрудник СБУ.

В "Азове" подтверждали, что в предвыборный период имел место "отлов педофилов". Но он проводился не в рамках движения, а некоторыми азовцами, среди которых был и Михаил Орешников.

По прошествии времени Михаил Орешников получил в Украине вид на жительство, а потом и гражданство. Идеи "Азова" в итоге он так и не стал разделять. "Понял, что у меня практически нет общих интересов с коллегами", - говорил он. Не заинтересовала его за годы проживания в Украине и местная повестка.

На протяжении последнего года Орешников был единственным человеком, с которым плотную переписку вел Максим Тесак из колонии. Подробно от этом Орешников рассказывает на видео ниже.

После смерти своего лидера Орешников опубликовал в паблике "ВКонтакте" под названием "Национал-капитализ" десятки писем, которые Тесак писал ему из тюрьмы.

Приведем полностью последнее письмо Тесака Орешникову, которому тот дал позывной "Савик Шустер". Оно датировано 4 августа 2020 года.

Здесь и про украинское гражданство, которое как "ксива гастрарбайтера"; есть про Зеленского с Порошенко, "ЛДНР".

"Здорово, Савик. Вот и до меня ковид дошел - на прошлой неделе и у меня и у всех в камере обоняние пропало. Кашель, слабость и т.д. Ничего особого, но и не бессимптомно. На карантин изолировали. Реально странно - насморка нет, а нюхаешь кофе в пачке, так вообще не пахнет ничем! В туалете накурено, аж видно - и тоже не пахнет :)

Гражданство Украины сейчас котируется? А я помню время, когда украинский паспорт был как ксива гастарбайтера, не более. Сколько россиян гр-во сменило в последние годы не знаешь? Я имею ввиду на украинское. И наоборот - это тоже интересно.

С домафаминовой теории тебя не сбить да? Но уверен, ты переоцениваешь гормональный компонент и сильно недооцениваешь социальный. Да плюс ещё процесс корректировки взглядов с набором опыта. Любовь, конечно, дает дофамин, но, пока я считал движ правильным и необходимым, она никак меня от него не отвлекала. Тут, правда, у тебя неясность - всё, что приносит удовольствие делает это через дофамин. Так что, если упирать на это, то не важно должно быть - есть шоколад, заниматься любовью или акционировать, если объем дофамина поступает один и тот же. А уж секс его точно больше дает :) И про радикалов-одиночек я чего-то вообще не слышал. Брейвик если только.

Реформы Зе хоть частично узнал. Особенно с госкино достойно - представляю, как на него коллеги по цеху давили из-за кормушки! А что с пенсионными счетами сейчас? Я перед выборами ещё читал, что он говорил, что они должны быть индивидуальными, накопительными и являться собственностью владельца.

Чего вот никак не могу понять - зачем люди в ЛДНР живёт? Ехали бы в РФ или Украину - и там и там жизнь лучше и спокойнее. По телеку про Донбасс больше не говорят давно, но там-то явно всё по старому.

Сайт с обещаниями президента это сильно. Тут, думаю, такой бы сайт сразу закрыли вместе с создателем.

С Порохом не пойму - если 14 дел завели, то посадка это уже просто вопрос времени. Даже если до приговора меру пресечения и не избирают, то сам-то приговор неизбежен. И интересно, как устранение монополий идёт? Способов-то много - от перераспределения до простого лишения привилегий. Ладно, давай, на связи!"

Параллельно переписке с Тесаком Орешников якобы стал зарабатывать деньги по своей специальности веб-разработчика.

Также он увлекся музыкой - начал стать сочинять песни в жанре ирландского техно-фолка. Вот, например, в качестве диджея он выступает в Днепре в октябре этого года.

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Еще Михаил Орешников активно изучал психологию. На своей странице в Инстаграме он представляет себя как психолога. "Читаю характер людей по фото (профайлинг-соционика). Разберу характер потенциального партнёра и вашу совместимость", - анонсирует Орешников свои услуги.

Своим немногочисленным подписчикам (227 человек) Орешников помогает "разобраться в себе" и задает, например, такие вопросы: "Как часто вы сравниваете себя с другими? А зачем?".

Этот пост Михаил Орешников написал уже с геолокацией в Бали, где он был задержан 6 ноября.

Задержание Орешникова на Бали

По информации посольства Украины в Индонезии, задержание Орешникова случилось 6 ноября 2020 года в международном аэропорту Сукарно-Хатта (Джакарта) по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ.

Это произошло из-за того самого уголовного дела от 2014 года, после возбуждения которого Орешников эмигрировал в Украину.

Несмотря на получение украинского гражданства, он продолжает быть гражданином России - выход из него он не оформил.

Россияне претендуют на выдачу Орешникова на родину. Велика вероятность, что в итоге это и будет сделано - Индонезия ждет от РФ подтверждения экстрадиционного запроса.

Сейчас за Михаила Орешникова как гражданина Украины активно вступается МИД Украины.

23 ноября посол Украины в Индонезии провел встречу с руководством местного Нацбюро Интерпола. Там он заявил, что "российская сторона злоупотребляет инструментами Интерпола для преследования граждан по политически мотивированным обвинениям"

Дипломатическое учреждение Украины направило соответствующую ноту в Министерство иностранных дел Индонезии.

Украинский консул уже посетил Михаила Орешникова в местах содержания. Указывается, Украина продолжил бороться за освобождение этого "блогера" и его невыдачу РФ.