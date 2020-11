Во Всемирной организации здравоохранения предполагают, что коронавирус мог передаться к человеку не напрямую от летучих мышей, а через промежуточное животное или даже несколько их видов, к которым Covid-19 смог приспособиться.

Об этом заявил старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс, видео опубликовано в Twitter.

Так, исследователи пришли к выводу, что вирус мог передаться напрямую от летучей мыши к человеку, однако это маловероятно. Скорее всего, он перешел от летучей мыши к одному или нескольким видам животных, "где у него была возможность к ним адаптироваться", и только потом передался человеку.

По словам Конингса, если ученые найдут ту версию вируса, которая еще не адаптировалась к человеку, они смогут понять, "какие изменения в вирусе важны при заражении людей, что позволит создавать более эффективные вакцины и лекарства".

Сейчас специалисты проводят эксперименты над разными животными "с целью выявления их склонности к заражению коронавирусом".

