После выборов во Львове продолжается жесткая борьба за власть. Петр Порошенко, чей кандидат проиграл на выборах мэра, пытается отобрать контроль над городом у Андрея Садового.

Для он работает с городским советом. В нем у Садового всего 25 лояльных депутатов (17 от "Самопомощи" и 8 от "Голоса") из 64.

Большинство же у оппозиции - "Европейская солидарность" (у них 26 депутатов), ВО "Свобода" (6 штыков) и местный проект "Варта" (7 депутатов).

И, как и предсказывала "Страна", горсовет сразу преподнес мэру неприятный сюрприз, собравшись еще до того, как официально объявлено о победе мэра. То есть, де-юре Садовой пока не имеет полномочий городского головы.

Расклад во Львове анализирует "Страна".

"Романтик" для Пупса

Представители трех оппозиционных партий 24 ноября провели скандальную первую сессию горсовета, не дожидаясь пока Садового официально объявят мэром. По закону, с этого момента он перестает быть городским головой (его прежние полномочий истекли). Поэтому Садовой заранее поднял шум, обвинив оппонентов в попытке узурпации власти и в попытке "переворота".

Правда, сами "путчисты" пока ограничились полумерами - выбрали временный президиум и приняли присягу. Но более серьезных решений (среди которых назначение секретаря рады, который бы взял на себя функции мэра) не приняли.

У Садового считают, что он по-прежнему руководит городом.

Юрист горсовета Гелена Пайонкевич сказала, что Садовой продолжает исполнять обязанности мэра на своем рабочем месте. "Его с работы никто не увольнял, городом сейчас руководит он. Это полностью законно", - заявила Пайонкевич.

Впрочем, кто будет руководить городом, на самом деле, решится в ходе сложных торгов, в ходе которых Порошенко и Садовой будут пытаться перетянуть на свою сторону "Свободу" и "Варту".

Депутаты Львовского горсовета из "ЕС", "Свободы" и "Варты" спешно провели первую сессию, не дожидаясь объявления мэром Садового. Фото: Петр Адамик/Facebook

"Сейчас вовсю идут торги между Садовым и спонсором "Свободы" Кривецким, он же "Пупс". В прошлые годы "Свобода" формально была в оппозиции к Садовому, но по многим вопросам удавалось договориться, часто свободовцы голосовали вместе с "Самопомощью". Перед выборами отношения Пупса и Садового вновь испортились, мэр не отдал ему клуб "Романтик" в парке культуры. Сейчас они пытаются договориться о будущем сотрудничестве. Ведутся переговоры и с бизнесменом Козловским (директор табачной фабрики, владелец отелей и ресторанов, - Ред.), который в горсовете контролирует часть депутатов "Европейской солидарности" и "Варту". На Козловского есть свои рычаги через Киев. У Садового хорошие отношения с замом офиса президента Тимошенко и с губернатором Львовщины Козицким, которые могут блокировать проекты Козловского в случае его несговорчивости (сейчас, например, ему не выделяют землю под строительство футбольной школы, договориться через Киев не удалось - там поддержали Садового). Также мэр надеется привлечь на свою сторону умеренную часть оппозиционных фракций - бизнесменов, которые пришли в раду "решать вопросы" и конфликт с мэром им совсем не к чему. Цель Садового на данный момент - поставить своего человека секретарем рады и наполнить выгодными ему людьми исполком - в обмен на положительные решения по земельным и "майновым" вопросам, разрешениям на строительство", - рассказал "Стране" источник в политических кругах Львова, близкий к переговорам.

Угроза "импичмента"

Впрочем, как полагает местный политолог Любомир Скочиляс, в этот раз Садовому будет намного сложнее договариваться с оппозицией, чем в предыдущие 15 лет его правления, а конфронтация между мэром и горсоветом станет значительно острее.

Это понимает и мэр.

"Каденция будет непростой. Но никто и не обещал, что будет просто", - написал он в соцсетях, комментируя первую скандальную сессию, которую, как он выразился, провел "клан Кривецкого-Козловского - К&К".

"Действительно, сейчас ситуация иная. Против Садового играет Порошенко, который был почти полностью уверен, что мэром станет его кандидат Синютка. Проигрыш во Львове, который он считал "своим городом", стал для него шоком. Он захочет отыграться через горсовет, чтобы усилить влияние во Львове с прицелом на будущие выборы и выбить почву из-под ног Зеленского. А Зеленскому выгодно, чтобы Порошенко погряз во львовских разборках, обмельчал. Если ситуация будет раскручиваться, не исключено, что Садового могут попытаться отправить в отставку, для этого "ЕС" нужно набрать две трети голосов (43 депутата), а значит, "вербовать" депутатов из "Голоса", которые сейчас пока лояльны Садовому. Так что Львов в следующие годы ждет большая "заруба", - говорит нам источник.