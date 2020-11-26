Предки Энтони Блинкена, которому прочат кресло госсекретаря США, являются беженцами из Украины. Точнее - Российской империи.

Его дед Морис эмигрировал из Киева и стал известным юристом. А прадед, как оказалось, был писателем, который рассказывал о жизни евреев дореволюционного Киева.

Узнавали все, что известно о предках Тони Блинкена, который может стать главным человеком в США после президента Джо Байдена.

Что про деда рассказывает Тони Блинкен

Тони Блинкен никогда не скрывал киевские корни и рассказывал, как его дедушка "сбежал от погромов в России и построил новую жизнь в Америке". Отметим, что в начале XX века Киев был одним из крупнейших городов Российской империи.

Правда, из последующей информации станет понятно, что уехала семья Блинкинов из России в 1904 году. А еврейские погромы в Киеве начались в 1905 году вместе с первой в ХХ веке русской революцией.

Из интервью Блинкена можно узнать, как беженцев приняли в США.

"В моей семье часто вспоминали, что многие из тех, кто были до нас, – беженцы или иммигранты. Мой дедушка на рубеже прошлого века прибыл с территории, которая теперь является Украиной, его приняли в США, он выстроил жизнь для себя, детей, мачехи, которая сбежала от коммунизма буквально в вагоне поезда ночью со своей матерью и в очень юном возрасте прибыла в Соединенные Штаты", - об этом Блинкен рассказал в интервью CBS в начале 2019 года.

Будущий госсекретарь в интервью The New York Times также рассказывал о нелегкой судьбе своего деда Мориса. Газета, интересно, называет Киев частью России. Слово "Украина" не звучит.

"Господин Блинкен родился в Киеве, Россия. В 1921 году он закончил Нью-Йоркский университет и в 1924 году юридический факультет. С 1939 по 1951 год он представлял интересы британской торговой компании Marks & Spencer в США. Бывший житель Йонкерса был президентом школьного совета города и председателем совета публичных библиотек", - пишет издание.

О деде Блинкена также вспоминают как об известном юристе, основателе Американского института Палестины, отчеты которого помогли убедить правительство США поддержать создание государства Израиль.

В 1954 году Блинкен с сыном Робертом основал Mite Corporation, компанию по производству оборудования. В 1985 году ее приобрела компания Emhart Industries.

Известно, что Морис Блинкен скончался 13 июля 1986 года в больнице Доброго Самаритянина в Уэст-Палм-Бич (Флорида), после продолжительной болезни. Ему было 86 лет, он жил в Палм-Бич.

У Мориса Блинкена было трое сыновей: Аллан и Дональд из Манхэттена (отец нынешнего кандидата в госсекретари США), а также Роберт из Бедфорд-Хиллз и девять внуков.

Родители Энтони

Родители будущего Госсекретаря - Дональд и Джудит Блинкены. Отцу сейчас 95 лет, он юрист и дипломат. Бывший посол США в Венгрии, известный коллекционер предметов искусства.

Мама Энтони Блинкена Джудит Писар была известна в культурной жизни Нью-Йорка и искусстве. Вот ее можно увидеть на фото в компании вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Здесь она в должности специального посланника ЮНЕСКО по культурной дипломатии (с июня 2017 года).

Известно, что мать Блинкена повторно вышла замуж за Семюэля Писаря, известного международного прокурора, который консультировал американских и французских президентов в 1960-х и 1970-х годах и пережил Холокост.

По словам Энтони Блинкена, его покойный отчим - из семьи польских евреев. В школе, где учился Писарь, было 900 учеников. И только отчим Блинкена сумел пережить Холокост и 4 страшных года в концлагерях.

Писарь сумел сбежать из лагеря и в течение нескольких дней скрывался в Баварском лесу. Потом услышал грохот танка. Вместо страшной свастики он увидел пятиконечную белую звезду. Он бежал к звезде. Люк танка открылся, и на него посмотрел большой темнокожий солдат. Отчим упал на колени и сказал единственные три слова на английском, которые он знал: "Боже, храни Америку". Солдат поднял его в танк, в Америку, на свободу. Вот, кто мы такие. Вот что Америка предлагает миру", – рассказал Блинкен.

Прадед - коллега Шолом-Алейхема

Предки будущего главы Госдепа Блинкена могли прибыть в США на теплоходе в 1904 году. Такие данные сохранились в некогда самом крупном пункте приеме иммигрантов - нью-йоркской бухте острова Эллис, что в устье реки Гудзон.

Это место, по данным украинского журналиста Дмитрия Анопченко (который работает в США), сохранило некоторые данные о переселенцах. В Штаты Блинкены приплыли с пересадками в Гамбурге и Ливерпуле, причем билеты у них были самые дешевые "палубные". Их продавали столько, сколько есть желающих.

Семья говорила преимущественно на идише, поэтому, насколько корректно называть еврейскую семью украинской, неясно. До 1906 года при въезде в США не требовались даже документы. Поэтому миграционный офицер задал беженцам стандартный перечень из 40 вопросов и записал с их слов, что они родом из Киева. В те времена на каждой смене всегда был офицер, говоривший по-русски, то есть без английского языка границу проходили вполне спокойно.

По оценкам историков, в первой половине XX в. через пункт контроля на острове Эллис прошли 12 млн человек

При этом в базе данных Блинкенов записали с ошибкой. "Онлайн ничего было не найти, но старые журналы и судовые манифесты, к счастью, сохранились... Все очень запутано, в каких-то бумагах, заполненных по-английски. Прадед Мейер стал Максом. Фамилия Блинкин превратилась в Blinken: офицер на слух русскую "и" передал как латинскую "е" (отсюда и Toni Blinken, хотя часть семьи даже в американских документах Blinkin, через i)", - рассказал журналист Дмитрий Анопченко, которому удалось найти документы и проанализировать их благодаря оному из лучших экспертов по иммиграции начала ХХ века.

По словам Анопченко, впервые чиновником такого ранга, по сути - одним из первых лиц США, становится человек, чей предок уехал в Америку из Киева.

В сети можно найти рассказы писателя Меира Блинкина (1879-1915), который родился и жил в Киеве. Они переведены с идиша Максом Розенфельдом. Этот человек и является прадедом госсекретаря, в семье которого дед Морис приехал жить в Америку.

Рассказы повествуют о жизни еврейской общины в Киеве.

О том, что прадед Меир Блинкин - родственник госсекретаря, говорится и в англоязычной Википедии.