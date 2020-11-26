В распоряжении "Страны" оказалась программа рабочей поездки Владимира Зеленского в Днепропетровскую область.

Президент посетит не только Днепр, но и Кривой Рог.

Зеленский пробудет в Днепре до 14:10 по киевскому времени. В ходе поездки он побывает на церемонии прощания с генеральным директором КБ "Южное" Александром Дегтяревым, который умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

После президент пообщается со СМИ, посетит военно-клинический медицинский центр, ознакомится с ходом строительства участка дороги Южного обхода города Днепр, а уже в 14:10 улетит в Кривой Рог.

Там он также ознакомится с результатами реконструкции дорог, примет участие обсуждении перспектив развития и экологической ситуации в городе Кривой Рог и 19:25 отправиться в Киев.

Поездка в Кривой Рог для президента важна с точки зрения поддержки кандидата в мэры от "Слуги народа" в этом городе Дмитрия Шевчика (топ-менеджера Ахметова). Второй тур выборов здесь намечен на 6 декабря и после того, как от участия в них отказался действующий городской глава Юрий Вилкул (который побеждал с гарантией), у кандидата от партии Зеленского появились некоторые шансы на победу (подробнее о ситуации в городе читайте здесь).

По информации "Страны", в Днепре президент и его сопровождающие поедут двумя кортежами. В первом будет Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Кирилл Тимошенко, губернатор Днепропетровской области Александр Бондаренко и вице-премьер-министр Олег Уруский

А во втором - , глава "Укравтодор" Александр Кубраков, пресс-секретарь президента Юлия Мендель, глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник и некоторые депутаты от "Слуги народа".

Напомним, сегодняшняя поездка Зеленского будет первой за более, чем две недели. До этого президент лечился от Covid-19 и был на самоизоляции.

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