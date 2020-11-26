Вчера, 25 ноября, бывший нардеп Давид Жвания заявил, что вернулся в Украину - и готовит новые разоблачения против предыдущей власти. То есть Порошенко, Турчинова, Парубия к Ко.

Жвания был давним соратником Порошенко - в том числе на Евромайдане и после президентства хозяина "Рошена". Однако позже они разругались.

А с лета политик, проживавший за границей, начал публиковать различного рода откровения - чем на самом деле был Майдан, как его организаторы устраивали провокации, чтобы расшатать ситуацию и захватить власть. И как Порошенко готовит новый госпереворот - уже против Зеленского.

Вчера Жвания анонсировал новую порцию компромата, которая касалась других скандальных историй времен пятого президента: падения малазийского "Боинга" и выхода отряда Гиркина-Стрелкова из окруженного Славянска.

Правда, до сих правоохранительные органы практически не реагируют на заявления Жвании. Правда, нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин через суд обязал ГБР возбудить дело по заявлениям Жвании о том, что Порошенко, Турчинов, Яценюк и прочие в 2013-2014 году осуществили переворот.

И лидеров Майдана даже начали по этому поводу вызывать на допросы. Но после поднявшегося шума, ГБР отступило и заявило, что на допрос уже никто никого не вызывает из-за эпидемии коронавируса.

"Страна" сгруппировала все обвинения Давида Жвании.

1. Падение "Боинга"

Начнем с последних обвинений Жвании. Вчера он заявил, что может рассказать о том, что на самом деле произошло с малазийским "Боингом", который был сбит летом 2014 года.

"Я готов рассказать, что на самом деле произошло с "Боингом", сбитым над Донбассом", - сказал бывший депутат. Других подробностей он не сообщил.

Однако, учитывая предыдущие разоблачения, можно предположить, что Жвания, видимо, намекает на роль украинских властей в этой трагедии.

Версии насчет украинского участия появились не вчера. Они в основном сводились к следующим позициям:

- Первая - Украина сама сбила "Боинг" ракетой "Бук", которые были на вооружении ВСУ. Такие данные опубликовало Минобороны РФ. Оно также ссылалось на радиоперехват украинских военных 2016 года, которые якобы говорили "Если будет вот так, то @нем еще один малайзийский Боинг".

В Украине всё это назвали фейком.

- Вторая версия - самая конспирологическая - "Боинг" сбили сепаратисты, но "подвели" его под удар украинские власти, которые слили противнику ложную цель - военный самолет. Чтобы потом обвинить РФ в военном преступлении и запустить маховик санкций (что в итоге и произошло).

- Третья - Украина то ли намеренно, то ли по халатности не закрыла небо для гражданских самолетов. Хотя военную авиацию к тому времени уже достаточно плотно сбивали. Почему Киев это не сделал - вопрос открытый. Но претензии к Киеву прозвучали в парламенте Нидерландов накануне начала суда по MH-17.

Впрочем, следствие по катастрофе "Боинга" вину Украины вообще не рассматривает. В судебном процессе, который сейчас идет в Нидерландах, уже озвучена версия обвинения, по которой самолет был сбит ракетой комплекса ПВО "Бук", привезенного из России, с территории, контролируемой "ДНР", рядом с поселком Первомайский Донецкой области..

Кроме того, суд принял как доказательства аудиозаписи, сделанные СБУ, на которых звучит признание в том, что "Боинг" по ошибке сбили силы "ДНР", приняв его за украинский военный самолет.

Сложно сказать, какие новые данные по делу "Боинга" может озвучить Жвания. Но, учитывая, что экс-депутат разоблачает своего бывшего партнера Порошенко, не исключено, что речь идет о подтверждении второй версии - что самолет специально подвели под удар российской ПВО.

2. Кто отпустил Гиркина из Славянска?

В формулировке Жвании это звучит так - "я готов рассказать, кто и за какую сумму выпустил банду Стрелкова из Славянска".

Отряд Игоря Гиркина (псевдноним "Стрелков") взял под контроль Славянск в апреле 2014 года. До начала июля вокруг города шло военное противостояние, однако к тому времени Славянск попал в кольцо ВСУ, и участь "стрелковцев" без деблокирующего удара извне была понятной - уничтожение.

Вопрос в том, какой ценой. Очевидно, что в Киеве хотели бы обойтись без городских боев, которые бы непонятно сколько продлились и с какими жертвами.

Те же соображения были, видимо, и у "стрелковцев", которым не хотелось погибнуть в замкнутом Славянске - тем более, что у недавно провозглашенной "ДНР" явно не хватало сил держать оборону на других территориях.

В ночь на 5 июля группировка Гиркина несколькими колоннами выдвинулась из Славянска. Одна из них завязала бой на краматорском блок-посту (видимо для отвлечения), остальные, в том числе под руководством Стрелкова, ушли через поле.

При этом до Донецка колонна в несколько тысяч "днровцев" с военной техникой шла несколько часов в светлое время суток. Но ВСУ не предприняли никаких попыток ее атаковать.

Бывший спикер АТО Алексей Дмитрашковский рассказывал, что у руководства запрашивали артиллерийский удар по колонне, но из штаба пришел отказ. Дмитрашковский предположил, что опасались стрелять из-за того, что стрелковцы передвигались на захваченном общественном транспорте, в котором могли быть мирные жители.

Правда, бывший начальник Генштаба Виктор Муженко позже в интервью СМИ заявил о другой версии. По его словам, военные знали о формировании группировки на выход, но не стреляли, пока она не вышла из города. Потом огонь открыли, но стреляли, по словам Муженко, без точных координат, наугад.

"То есть, обстреливали, но не понимали куда. Стреляли по площадям. Потому что у нас не было реальных целей, не было реальных координат", - сказал Муженко. По его словам, накрыть неконтролируемый участок трассы, по которому шли стрелковцы, "не было сил и средств", для этого нужно было делать перегруппировку, но пока ее делали, противник успел уйти.

В общем, первая версия - это неожиданный ход Гиркина, который не смогли проконтролировать. Что в общем-то соотносится с уровнем подготовки ВСУ того периода и бардаком в командовании.

Однако, как видим, Жвания утверждает, что сепаратистов отпустили в рамках договорняка и за деньги.

Это предположение звучит не впервые. И действительно, сложно поверить, как можно выпустить из осажденного города почти всю группировку противника, списав это на "отсутствие координат".

Тем более, что Порошенко было объективно выгодно получить не только Славянск, но и Краматорск без изнурительных боев. Что и могло стать предметом договоренностей.

Правда, очевидно, что договориться о таком можно было лишь на высшем уровне. Иначе кто бы смог гарантировать, что вышедшие силы потом не будут атакованы на открытом пространстве?

Перед тем, как упомянуть Славянск, Жвания заявил, что расскажет, "кто и о чем вел тайные переговоры с Путиным".

Впрочем, стал ли выход Гиркина следствием этих переговоров - экс-нардеп не сообщает.

3. "Почему мы потеряли Крым"

Третье обвинение Жвании из вчерашнего видео - он обещает рассказать, кто сдал Крым России.

Бывший депутат и тут ограничился лишь анонсом. Однако не так давно он рассказывал об этом более подробно.

21 сентября Жвания назвал виновным в потере территории Крыма во-первых власть Турчинова и Яценюка.

По словам Жвании, бывший и.о. президента Украины Александр Турчинов приказал украинским военным бездействовать, когда Россия захватывала полуостров.

"Мои подельники по государственному перевороту банально боялись крымчан, не знали, что делать с регионом, который практически поголовно их презирал и ненавидел. Уход Крыма вовсе не был для Турчинова, Яценюка и Порошенко той трагедией, которой он был для всех украинцев", - сказал Жвания.

Во-вторых, сопротивляться не давал Запад.

"Администрация Обамы играла в какие-то свои игры с Путиным, и Крым стал пешкой на шахматной доске. Крым сдали России с какой-то целью. Никто в Украине не знает с какой - нам не говорили. Просто спустили команду "не дергаться", ничего не предпринимать. И Турчинов эту команду выполнил. Это совершенно не секрет - кроме меня об этом знают десятки людей. Никто не скрывал тогда, что Украина выполняет команды из США. Они этим даже гордились", - отметил Жвания.

"Страна" уже рассказывала, что действующие лица пьесы по сдаче Крыма довольно известны: это в первую очередь и.о. главнокомандующего Александр Турчинов, министр обороны Игорь Тенюх и новая постмайданная Рада.

Общеизвестный факт - аннексии Крыма они не сопротивлялись, приказа оказать вооруженное сопротивление не отдавали, военное положение не объявляли.

Турчинов потом оправдывался, что таким образом не хотел подвергнуть угрозе захвата весь украинский юго-восток и что ВСУ не сдержали бы натиска. Виновным временный экс-президент называл Януковича и его генералов, которые, мол, развалили армию.

Кстати, эту версию совсем недавно поддержало следствие - в сентябре ГБР заявило, что Крым сдал Янукович, которого к тому моменту уже не было в Украине. Основания - те же, что и у Турчинова: развал армии. Однако, как уже анализировала "Страна", в Крыму на момент аннексии находилось больше украинских военных, чем российских. Также действовали силы ПВО и другие.

При этом "разваленную армию" уже через месяц двинули воевать на Донбасс.

Экс-глава Генштаба Виктор Замана в интервью "Стране" излагал другую версию: давать отпор в Крыму Турчинову запретил Запад, который, видимо, преследовал свои геополитические цели.

Какой штрих к этой истории добавит Жвания - сказать трудно. Но самое темное пятно этой истории - как именно и под чьим руководством принималось решение не ввязываться в драку за полуостров. Не исключено, что бывший депутат смог бы пролить на это свет.

4. Как Литва финансировала и вооружала Майдан

Перейдем к более ранним откровениям бывшего соратника Порошенко.

Большой пласт обвинений от Жвании касается того, что оппозиция на Евромайдане получала деньги на Западе.

В записи от 30 мюля 2020 года Жвания сообщил, что источником финансирования захвата власти во время Майдана было в том числе посольство Литвы и "Диамантбанк", владельцами которого был он сам вместе с экс-нардепом Николаем Мартыненко.

"Финансирование захвата власти осуществлялось несколькими способами. Одним из внешних источников было посольство Литвы, через которое передавались деньги и оружие. А внутренним каналом был "Диамантбанк". У меня есть документальные свидетельства, подтверждающие мои слова... Украинцы должны, наконец, узнать правду о том, что тогда произошло", - сказал Давил Жвания.

5. Похищения активистов устроили Порошенко и Турчинов

21 августа Жвания записал открытое обращение к Зеленскому, заявив, что вместе с Порошенко и Турчиновым организовывал серию похищений и избиений активистов на Майдане.

Это делалось, чтобы подогреть ненависть людей к Януковичу, акции координировал экс-прокурор Виталий Ярема.

"Они 25 декабря 2013 года организовали избиение Татьяны Черновол. Это было сделано просто ради того, чтобы не дать затихнуть Майдану, чтобы люди не начали расходиться", - сказал Давид Жвания.

По его данным, с этой же целью 21 января 2014 года были похищены и другие участники Евромайдана - Игорь Луценко и Юрий Вербицкий, а также лидер Автомайдана Дмитрий Булатов.

6. Госпереворот на Майдане

Красной нитью через все видео Жвании проходит мысль, что Майдан был государственным переворотом, в организации которого лично он участвовал. Лидеров протестов - Кличко, Тягнибока, Порошенко, Турчинова, Яценюка - Жвания называет "ОПГ".

"Я также входил в группу, которая захватила власть в 2014 году на волне народных протестов. Мы финансировали Майдан, мы подогревали протестные настроения в СМИ. Мы срывали мирные инициативы власти, вели сепаратные переговоры с депутатами "Партии регионов", вели переговоры с иностранными посольствами. В эту группу входили: Мартыненко, Порошенко, Турчинов, Яценюк, Кличко. Каждый из которых приобщил свою группировку. Турчинов, например, привел Пашинского и Парубия", - сообщал экс-нардеп.

"Тогда мы уже были точно уверены, что Янукович убежит. Он трусливый человек. И мы всячески раздували в нем страхи перед личной безопасностью. Мы запугивали его", - рассказал Жвания.

Жвания утверждает, что по поручению своего соратника Порошенко и других участников группы лично давил на тогдашнего премьер-министра Николая Азарова, чтобы заставить его подать в отставку. После этого "группировка" смогла реализовать план по передаче власти Александру Турчинову, в качестве и.о. президента, и Арсению Яценюку, в качестве главы правительства.

Азаров "ОПГ" не устраивал потому, что они хотели после бегства Януковича контролировать денежные потоки.

"... нами были совершены многочисленные нарушения конституции и законов Украины, что было прикрыто так называемой "революционной целесообразностью". Я подробно - на десятках страниц описал все детали совершенного нами преступления, назвал фамилии участвующих лиц и степень их участия в захвате власти. Мое заявление о совершении преступлений - официальный документ, и власть теперь не сможет игнорировать правду. Люди, виновные в совершении государственного переворота, принесшие горе миллионам соотечественников, будут наказаны. Я в это верю. Я сделаю для этого все, что будет в моих силах", - заявил Жвания, уточнив, что подал заявление в ГБР.

7. Как Порошенко давал взятки еврочиновникам

Летом Давид Жвания сообщил, что весной 2014 года, через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 миллионов евро - в обмен на лояльность к избранию Порошенко президентом.

8. Четыре миллиарда в офшоры

По информации экс-депутата, Порошенко затраты окупил: за время пребывания у власти он получил коррупционным путем примерно 4 миллиардов долларов, которые перевел в офшоры.

Петр Алексеевич - это на самом деле самый "офшорный" украинский президент. Его имя всплывало во множестве скандалов: например, в деле "райских бумаг", когда люди президента открывали фирмы в безналоговых юрисдикциях во время Иловайского котла.

9. Порошенко взрывает Калиновку

В октябре Жвания заявил, что экс-президент в 2014-2016 годах тайно продавал боеприпасы в Сирию. А чтобы скрыть следы преступления, Порошенко в 2017 распорядился устроить пожар на военном складе в Калиновке.

По словам экс-нардепа, доказательства он приведет в заявлении, которое готовит к подаче в ГБР.

"Я готовлю заявление о продаже Порошенко в Сирию боеприпасов. В том числе запрещенных 400 килограммовых фосфорных бомб. Продажа шла на протяжении 2014-2016 годов. Покупателем была одна из группировок, противостоящих президенту Башару Асаду... Отмечу, что Порошенко продавал оружие в то время, когда наша армия на Донбассе испытывала нехватку вооружений. Когда Украина просила у союзников предоставить нам любое оружие", - заявил Жвания.

По его словам, эти действия Порошенко и стали причиной пожара на военном складе в Калиновке, и именно экс-президент распорядился его устроить.

"Чтобы скрыть следы своего преступления, Порошенко дал распоряжение устроить пожар на военном складе в Калиновке в 2017 году. Тогда люди Порошенко рассказывали нам, что в подрыве склада виноваты какие-то российские террористы. Перед самым взрывом в Винницкой области даже организовали антитеррористические учения – это тоже была часть спецоперации по отвлечению внимания. Но, как мы знаем, в итоге никаких террористов так и не нашли. Потому что их не было. А была жадность одного человека, который просто не мог пройти мимо возможности набить карманы", - сказал Давид Жвания.

10. Госпереворот против Зеленского

Еще одно обвинение Жвании - это подготовка переворота уже против действующего президента.

В ноябре он заявил, что готовится госпереворот в пользу Петра Алексеевича. И проект уже выходит на финальную стадию.

Подготовка идет еще с лета (кстати, "Страна" тогда же рассказывала, что в "Европейской солидарности" готовят бунт против Зеленского).

"Но раньше это были во многом пустые разговоры. Теперь же, после выборов, все стало намного серьезнее. Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать и у них есть четкий план", - заявил Жвания.

Он рассказал, что информацией с ним делятся люди из окружения Порошенко.

По версии Давида Жвании, после выборов стало понятно, что Зеленский растерял былую поддержку и его власть серьезно ослаблена. Одновременно Порошенко поставил под контроль своей политсилы ряд облсоветов на Западной Украине. В нужный момент они могут объявить о неподчинении центральной власти.

Об участии в перевороте якобы ведутся переговоры с Виталием Кличко, которому предлагают пост президента. Сам же Порошенко метит в премьер-министры с расширенными полномочиями.

Также, утверждает Жвания, в "заговоре" - спикер Дмитрий Разумков, который разуверился в Зеленском. И будет штурмовать Раду с собственным политическим проектом. "Именно вокруг него будут собраны осколки партии "Слуга народа" после того, как Зеленский уйдет", - заявил бывший соратник Порошенко.

Переломным моментом станут выборы в США, на которых, как уверен Порошенко, победит Джо Байден (так оно, кстати, и произошло). Он, мол, в курсе плана экс-президента и поддерживает его (по крайней мере, так, по версии Жвании, Порошенко говорит остальным участникам переворота).

После американских выборов заговорщики планируют раскачать ситуацию в Украине.

"Это будут информационные атаки и уличные акции. Цель – расшатать ситуацию в стране, сделать ее неуправляемой и вынудить президента досрочно уйти в отставку. После этого будут назначены досрочные парламентские и президентские выборы. Которые Порошенко и его союзники собираются выиграть на лозунгах спасения страны от реванша Медведчука и Путина", - говорит Жвания.