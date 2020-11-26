В России компания Facebook выплатила штраф в размере 4 млн рублей (около 1,5 млн гривен - Ред.), наложенный за нарушение закона о персональных данных.

Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.

Так, компания полностью выплатила штраф, который в феврале наложил на нее мировой суд Таганского района Москвы. Отметим, что Facebook наказали за отказ переносить в Россию серверы с персональными данными российских пользователей. Аналогичное решение тогда суд принял и касаемо компании Twitter.

"Facebook полностью выплатил штраф, в суд поступило постановление об окончании исполнительного производства от 06.10.20", - сообщили в суде.

Напомним, в США возбудят дело против Facebook за скупку компаний-конкурентов.

Также мы писали о том, что в Facebook и Twitter удалили связанные с Россией аккаунты, которые работали против США и Великобритании.