Минздрав опубликовал свежие данные по распространению коронавируса по регионам на 26 ноября
В Украине из 15 331 заболевшего Covid-19 за минувшие сутки коронавирусом заразились 659 детей и 606 медицинских работников. Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Киеве, Днепропетровской, Киевской, Запорожской и Харьковской областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 26 ноября:
Киев - 64 019 (+1 399);
Винницкая область - 16 370 (+386);
Волынская область -22 906 (+390);
Днепропетровская область - 33 115 (+1 254);
Донецкая область - 21 344 (+476);
Житомирская область - 27 926 (+558);
Закарпатская область - 22 425 (+275);
Запорожская область - 27 226 (+898);
Ивано-Франковская область - 34 045 (+636);
Киевская область - 34 241 (+979);
Кировоградская область - 4 706 (+149);
Луганская область - 5 925 (+132);
Львовская область - 43 611 (+737);
Николаевская область - 16 731 (+502);
Одесская область - 40 535 (+793);
Полтавская область - 20 204 (+525);
Ровенская область - 29 320 (+460);
Сумская область - 25 662 (+851);
Тернопольская область - 26 752 (+423);
Харьковская область - 53 433 (+895);
Херсонская область - 9 345 (+204);
Хмельницкая область - 27 703 (+589);
Черкасская область - 20 668 (+842);
Черновицкая область - 32 492 (+425);
Черниговская область- 16 485 (+553).
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