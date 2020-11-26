В США на 87-м году жизни скончался бывший глава Всемирного банка Джеймс Вулфенсон. Причиной смерти стало осложнение от пневмонии.

Об этом пишет газета The Washington Post.

Так, Вулфенсон умер в своём доме в Нью-Йорке. По словам его сына Адама, экс-глава банка в последние годы часто болел. Он уточнил, что отец умер от пневмонии, не связанной с коронавирусом.

На должности главы Всемирного банка Вулфенсон был 10 лет (с 1995 по 2005).

В 1996 году Вулфенсон вместе с Международным валютным фондом основал программу для бедных стран, которые имели значительные долги. Благодаря этому долги удалось уменьшить более чем на 53 миллиарда долларов для 27 стран мира.

Управляющий директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева отметила, что Вулфенсон "посвятил свою жизнь борьбе с бедностью, которую вел с усердием и профессионализмом".

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