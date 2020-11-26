В Нью-Йорке в Рождественской елке нашли необычную находку. В ветвях дерева обнаружили маленького совенка, который проехал там 270 километров. Истощенную птичку, проехавшую такое дальнее расстояние, забрали зоологи и хорошо о ней позаботились, после чего выпустили на свободу.

Об этом говорится в сюжете ТСН, видео обнародовано в Youtube.

Так, совенка окрестили именем Рокки. Уточняется, что нашли ее в ветвях дерева, которое должны установить перед Рокфеллер-центром.

"За несколько дней сова выздоровела и была готова продолжить ежегодную птичью миграцию на юг", – говорится в сюжете.

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