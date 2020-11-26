По состоянию на утро четверга, 26 ноября, в Украине подтвердился 15 331 новый случай заражения коронавирусом. И это новое печальное достижение.

Напомним, что последний антирекорд был отмечен 21 ноября, когда за сутки в стране было зафиксировано 14 580 зараженных.

Добавим, что вчера, 25 ноября, в стране было выявлено 13 882 новых случая заражения коронавирусом.

О новых жертвах Covid-19 сообщает глава Минздрава Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 677 189 человек. Выздоровели за последние 24 часа 9 617 пациентов. Умерло за сутки 225 человек. Госпитализировано 1 955 человек. Среди новых зараженных 659 детей и 606 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 399 человек), Запорожской области (898), Киевской области (979), Днепропетровской области (1 254) и Харьковской области (895).

Напомним, что ВОЗ направит новую миссию в Ухань, чтобы найти первых больных коронавирусом.

Также мы рассказывали, что сегодня, 26 ноября, президент Зеленский приедет в Днепр на похороны умершего от коронавируса гендиректора КБ "Южное" Дегтярева.