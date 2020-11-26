В Одесской области в поселке Александровка под Черноморском тонет судно "Аметист" Морской поисково-спасательной службы. Вокруг буксира образовалось пятно нефтепродуктов.

Об этом пишет "Думская".

Так, сотрудники базы пытаются откачать воду из отсеков, но пока им не удалось локализовать аварию. Судно начало уходить под воду вчера, 25 ноября, в 16:00.

Спасатели рассказали, что на стоянке в Александровке несколько лет подряд происходили кражи металла. Неизвестные снимали с судов, находящихся у причалов, водонепроницаемые двери и переборки.

"Аметист" - морской спасательный буксир проекта 1454, тип "Напористый". Судно было спущено на воду в 1977 году, длина 58 метров, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водоизмещение 1 670 тонн. Скорость - 13,5 узлов, экипаж 35 человек. Судно находилось на балансе казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба".

Ранее мы показывали видео, как на котором показаны последствия разлива нефтепродуктов на Камчатке.

Также писали, что из-за танкера "Делфи" на одесском пляже было обнаружено превышение содержания в воде нефтепродуктов.