Мир готовится к прощанию с великим футболистом Диего Марадоной, который скончался вчера, 25 ноября, в возрасте 60 лет. Чемпион мира 1986 года умер в собственном доме в Буэнос-Айресе.

Аргентинский телеканал TN рассказал о последних минутах жизни и последних словах Мастера.

Как, выяснилось, Марадона вчера проснулся, позавтракал и вернулся в постель. После чего произнес свои последние слова: "Me siento mal" ("Мне нехорошо" - Ред.).

Медсестра, которая ухаживала за легендарным футболистом, вызвала скорую помощь. Врачи два часа пытались спасти Марадону, но все их попытки были безуспешны.

В Буэнос-Айресе уже собрались сотни человек, где уже через несколько часов (11.00 по Киеву - Ред. ) начнется прощание с Марадоной. Люди поют песни в честь великого футболиста и запускают фейерверки.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что после смерти Марадоны президент Аргентины объявил в стране три дня траура.