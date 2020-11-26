Действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение на выборах несмотря на то, что уже практически начался процесс передачи власти Джо Байдену.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на издание The Hill.

"Эти выборы демократы проиграли. Они жульничали. Это были мошеннические выборы. Мы должны перевернуть итоги выборов", - заявил Трамп группе республиканцев, организовавших встречу в Пенсильвании.

Он также добавил: "Все, что нам нужно, - это судья, который выслушает это должным образом".

Президент общался с собравшимися в течение нескольких минут, позвонив по телефону своему советнику по предвыборной кампании Дженн Эллис, которая присутствовала на встрече и включила громкую связь.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп собрал брифинг ради минутного выступления и сбежал от вопросов журналистов о проигрыше на выборах.