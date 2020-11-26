Сколько украинцев болеют коронавирусом. Фото: flickr.com

В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 26 ноября. За последние сутки заразилось еще 15 тысяч человек, излечилось 9 617 и скончалось 225. 

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

  • Киев - 64 019 случаев
  • Винницкая область - 16 370 случаев
  • Волынская область - 22 906 случаев
  • Днепропетровская область - 33 115 случаев
  • Донецкая область - 21 344 случаев
  • Житомирская область - 27 926 случаев
  • Закарпатская область - 22 425 случаев
  • Запорожская область - 27 226 случаев
  • Ивано-Франковская область - 34 045 случаев
  • Киевская область - 34 241 случаев
  • Кировоградская область - 4 706 случаев
  • Луганская область - 5 925 случаев
  • Львовская область - 43 611 случаев
  • Николаевская область - 16 731 случаев
  • Одесская область - 40 535 случаев
  • Полтавская область - 20 204 случаев
  • Ровенская область - 29 320 случаев
  • Сумская область - 25 662 случаев
  • Тернопольская область - 26 752 случаев
  • Харьковская область - 53 433 случаев
  • Херсонская область - 9 345 случаев
  • Хмельницкая область - 27 703 случаев
  • Черкасская область - 20 668 случаев
  • Черновицкая область - 32 492 случаев
  • Черниговская область - 16 485 случаев

Сколько украинцев болеют коронавирусом

Напомним, дети, у которых Covid-19 часто протекает бессимптомно, являются "двигателем эпидемии", так как приносят вирус в дом и заражают старших родственников, которые находятся в группе риска.

Как сообщала "Страна", комендантский час во Франции, который действует с октября, отменят в виде исключения в Новогоднюю ночь и на Рождество.

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