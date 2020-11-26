В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 26 ноября. За последние сутки заразилось еще 15 тысяч человек, излечилось 9 617 и скончалось 225.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Киев - 64 019 случаев

Винницкая область - 16 370 случаев

Волынская область - 22 906 случаев

Днепропетровская область - 33 115 случаев

Донецкая область - 21 344 случаев

Житомирская область - 27 926 случаев

Закарпатская область - 22 425 случаев

Запорожская область - 27 226 случаев

Ивано-Франковская область - 34 045 случаев

Киевская область - 34 241 случаев

Кировоградская область - 4 706 случаев

Луганская область - 5 925 случаев

Львовская область - 43 611 случаев

Николаевская область - 16 731 случаев

Одесская область - 40 535 случаев

Полтавская область - 20 204 случаев

Ровенская область - 29 320 случаев

Сумская область - 25 662 случаев

Тернопольская область - 26 752 случаев

Харьковская область - 53 433 случаев

Херсонская область - 9 345 случаев

Хмельницкая область - 27 703 случаев

Черкасская область - 20 668 случаев

Черновицкая область - 32 492 случаев

Черниговская область - 16 485 случаев

Напомним, дети, у которых Covid-19 часто протекает бессимптомно, являются "двигателем эпидемии", так как приносят вирус в дом и заражают старших родственников, которые находятся в группе риска.

Как сообщала "Страна", комендантский час во Франции, который действует с октября, отменят в виде исключения в Новогоднюю ночь и на Рождество.