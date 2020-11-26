Опубликована карта распространения коронавируса по областям Украины на 25 ноября
В Минздраве показали карту распространения коронавируса в разных регионах страны по состоянию на 26 ноября. За последние сутки заразилось еще 15 тысяч человек, излечилось 9 617 и скончалось 225.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
- Киев - 64 019 случаев
- Винницкая область - 16 370 случаев
- Волынская область - 22 906 случаев
- Днепропетровская область - 33 115 случаев
- Донецкая область - 21 344 случаев
- Житомирская область - 27 926 случаев
- Закарпатская область - 22 425 случаев
- Запорожская область - 27 226 случаев
- Ивано-Франковская область - 34 045 случаев
- Киевская область - 34 241 случаев
- Кировоградская область - 4 706 случаев
- Луганская область - 5 925 случаев
- Львовская область - 43 611 случаев
- Николаевская область - 16 731 случаев
- Одесская область - 40 535 случаев
- Полтавская область - 20 204 случаев
- Ровенская область - 29 320 случаев
- Сумская область - 25 662 случаев
- Тернопольская область - 26 752 случаев
- Харьковская область - 53 433 случаев
- Херсонская область - 9 345 случаев
- Хмельницкая область - 27 703 случаев
- Черкасская область - 20 668 случаев
- Черновицкая область - 32 492 случаев
- Черниговская область - 16 485 случаев
Напомним, дети, у которых Covid-19 часто протекает бессимптомно, являются "двигателем эпидемии", так как приносят вирус в дом и заражают старших родственников, которые находятся в группе риска.
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