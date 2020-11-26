Военнослужащие Израиля получили предупреждение о возможном авиаударе США по Ирану, который произойдет перед тем, как Дональд Трамп покинут должность президента.

Об этом сообщает Axios.

Так, агентство со ссылкой на источники утверждает, что в течение последних недель Израиль получил от США предупреждении о возможном ударе по Ирану, который совершат перед уходом Трампа из американской политики.

Такое решение было принято в связи с вероятным ударом Тегерана по Израилю собственными силами или руками военных из Сирии, Сектора Газа или Ливана.

Согласно данным источника, правительство Израиля сообщило об этом военнослужащим "не из-за каких-то разведывательных данных и оценок", что Трамп нанесет такой удар, а из-за "очень чувственного периода" до инаугурации Джо Байдена 20 января.

Стоит отметить, что между Израилем и США есть определенные договоренности, которые предусматривают предупреждение об атаке на воинственные к еврейскому государству страны. Это связано с тем, что арабы с высокой долей вероятности начнут мстить не Вашингтону, а именно нелюбимому соседу, поэтому сейчас Иерусалим делает все, чтобы подготовить армию и государство к отражению возможной атаки Ирана.

Напомним, на Ближнем Востоке очередная волна эскалации вооруженного противостояния. Израиль нанес ракетный авиаудар по Сирии. Военные Израиля объяснили атаку превентивными мерами.

Как сообщала "Страна", 15 сентября Израиль подписал анонсированное ранее Дональдом Трампом соглашение о нормализации отношений с Бахрейном, а также аналогичный документ с Объединенными Арабскими Эмиратами.