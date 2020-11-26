Мэр Житомира Сергей Сухомлин сообщил, что более 40% работников школ болеют или уже переболели коронавирусом.

Об этом он заявил в ходе заседания исполнительного комитета Житомирского городского совета, передает "Укринформ".

"На прошлой неделе мы проводили ИФА-тестирования всех работников школ. Средняя цифра (показатель обнаружения антител - Ред.) по школам 26%, а с учетом заболевших мы выходим на 40,1% людей, страдающих в данный момент или переболевших COVID-19. Было 4 000 тестов и это уже более серьезный массив", - сказал он.

Также Сухомлин отметил, что настоящий уровень заболеваемости отличается от статистики. Так, большинство зараженных переносили бессимптомную или легкую форму болезни.

Отметим, накануне Житомир получил от благотворительных организаций четыре тысячи экспресс-тестов для проверки учителей и прочих сотрудников сферы образования. Исходя из того, что у 26% уже были обнаружены антитела, средним и старшим школам разрешили вернуться к очной форме обучения.

Напомним, украинский врач Сергей Дубров, который накануне просил не верящих в коронавирус "умирать дома" синея", спрогнозировал рекордно высокие показатели заболеваемости в Украине. По его словам, коронавирусом может заразиться не менее 70% населения Украины.

Как сообщала "Страна", заключенные являются группой "высокого риска" распространения коронавируса из-за пребывания среди других людей, нежелания раскрывать симптомы и большую распространенность сопутствующих заболеваний. Поэтому отбывающих наказание преступников необходимо вакцинировать одними из первых, когда вакцина станет доступной. К такому выводу пришли оксфордские ученые в результате исследования.