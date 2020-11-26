Президент США Дональд Трамп, как и планировал, помиловал своего бывшего помощника Майкла Флинна, осужденного по итогам расследования дела о вмешательства России в американские выборы 2016 года.

Об этом глава Белого дома написал в своем Твиттере.

"Для меня большая честь объявить о полном помиловании генерала Майкла Т. Флинна. Поздравления генералу Флинну и его замечательной семье, я знаю, что теперь у вас будет поистине фантастический День благодарения!" - говорится в записи.

Флинн ранее был демократом. 10 декабря 2015 года его заметили журналисты на праздновании 10-летнего юбилея Russia Today, где он сидел рядом с Владимиром Путиным.

Когда в 2016 году избранный президент США Трамп предложил Флинну пост советника по национальной безопасности, то журналисты решили, что в новой администрации генерал станет связующим звеном по заключению политической сделки с Путиным по Сирии.

В 2017 году Флинн подал в отставку с должности советника после разразившегося скандала из-за появившейся информации об обсуждении им антироссийских санкций с послом России в США Кисляком. Отставка была принята президентом Трампом.

В том же году Флинн признал дачу ложных показаний ФБР в деле о контактах с Россией, но в июне этого года суд закрыл дело против генерала.