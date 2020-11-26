Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о массовом увольнении врачей с начала пандемии коронавируса.

Об этом он заявил в эфире программы "Страна" на телеканале "5 канал".

Так, в этом году с должности ушло примерно 34 тысячи медиков, более точная информация появится в итогах этого года. Не все врачи полностью покинули сферу медицины, некоторые просто поменяли учреждение работы. Поэтому точные данные сейчас назвать сложно.

"Для нас ценен каждый медработник, а не только врач. Я не владею на эту минуту точной информацией о количестве тех, кто уволился, но это около 34 тысяч. Они иногда увольняются и переходят в другие больницы, в другие медицинские учреждения. Поэтому мы сможем сделать этот анализ по всем статистическим данным, когда закончится соответствующий год", - сказал он.

По его словам, нужно смотреть на причины увольнения каждого врача.

Напомним, в Украине произошло очередное самоубийство больного коронавирусом. В минувшую пятницу, 20 ноября, с собой покончила пожилая пациентка - женщина повесилась прямо в больнице.

Как сообщала "Страна", украинский врач Сергей Дубров, который накануне просил не верящих в коронавирус "умирать дома" синея", спрогнозировал рекордно высокие показатели заболеваемости в Украине. По его словам, коронавирусом может заразиться не менее 70% населения Украины.