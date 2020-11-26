Исследователи Всемирной организации здравоохранения собираются провести новое эпидемиологическое расследование в Ухани, чтобы подтвердить происхождения коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

"Мы с международной командой и китайскими коллегами хотели бы вернуться в Ухань, чтобы провести углубленный повторный опрос тех, у кого ранее других подтвердилось (заражение коронавирусом - Ред.), попытаться найти других пациентов, которые не были выявлены ранее, и попытаться выяснить, сможем ли мы понять историю первых случаев заражения. Мы действительно не знаем, что происходило до декабря 2019 года, мы не знаем, как вирус перешел из своей наиболее вероятной естественной среды обитания летучих мышей на человека. И это та часть истории, которую нам нужно восстановить", - рассказал эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек.

Так, планируется найти первых зараженных и выяснить у них "важную информацию" об источнике заражения. Также необходимо понять, какие схожести есть у первых зараженных работников уханьского рынка.

"Ничто не указывает на то, что (коронавирус нового типа - Ред.) был создан человеком", - отметил он, напомнив о самой популярной версии происхождения вируса от летучих мышей.

Известно, что ВОЗ уже получила разрешение на повторную поездку от КНР.

Отметим, уже известно, что уханьский рынок только повлиял на распространение заболевания, однако его первоначальный источник все еще неизвестен.

Среди ученых уже никто не отрицает, что вирус зародился в организмах летучих мышей, однако стоит еще выяснить, какое животное стало посредником между ними и человеком.

Напомним, 17 ноября 2019 года в Китае выявили первый случай заболевания Сovid-19. Тогда еще неизвестный вирус SARS-CoV-2 обнаружили жителя города Ухань. Позже китайские врачи фиксировали от одного до пяти новых случаев заражения ежедневно, однако только в конце декабря стало понятно, что они имеют дело с новым типом коронавируса. Первым человеком, который заразился коронавирусом, был 55-летний мужчина из провинции Хубэй. И с этого момента в Китае начали регистрировать все больше новых случаев инфицирования. А к 31 декабря 2019 года количество подтвержденных случаев Covid-19 в стране составило уже 266.

Как сообщала "Страна", итальянские ученые выявили коронавирусную инфекцию SARS-CoV-2 в образцах сточных вод Милана и Турина еще в декабре 2019 года.

Также "Страна" писала, что в Украине первый случай коронавируса обнаружили в Черновцах 3 марта. Тогда Covid-19 заболел мужчина, который вернулся из путешествия по Европе.