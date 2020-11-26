Новогодний локдаун: уже все решено?

Правительство готовит страну к жесткому локдауну на Новый год. Вчера премьер дважды объявил, что на все зимние праздники будет введен максимально жесткий карантин, то есть такой, как весной – с закрытием всего, кроме продуктовых магазинов и аптек.

Но пока Денис Шмыгаль говорит об этом как о вероятной возможности в случае ухудшения эпидемической ситуации. При этом добавляя, что правительство ничего не скрывает. Хотя, если не скрывать, то уже сейчас нужно объявлять, что речь идет не о гипотетической возможности, а о реальном плане.

Альтернативы локдауну на новогодние праздники нет. Сам же премьер объяснил: если не ввести максимальный карантин, то многочисленные корпоративные вечеринки, ярмарки и празднования возле елки приведут к такой волне коронавируса, с которой медицинская система не справится. Так зачем же сейчас делать вид, что еще ничего не решено?

По сути, сейчас уже может обсуждаться только вопрос о том, должен длиться новогодний карантин две или три недели. То есть с 25 декабря до 7 января или до 14-го. На фоне того, что, к примеру, Болгария объявила о локдауне уже с завтрашнего дня и на целый месяц, вариант жесткого карантина на праздники будет приемлем в обоих вариантах. При любых раскладах он ударит по экономике не так сильно, чем локдаун в любой другой период.

Безусловно, опять пострадает индустрия развлечений – но от этого уже никуда не денешься.

Вмешательство во внутренние дела Украины: наказывают только венгров

Между Украиной и Венгрией разгорелся второй раунд дипломатического скандала, связанного с объявлением персоной нон грата двух чиновников венгерского МИДа, агитировавших на местных выборах в Закарпатье. Три дня назад один из них – Иштван Грежа – попытался въехать в Украину, но ему не удалось это сделать. И вчера венгерский МИД вручил украинскому послу ноту протеста по этому поводу.

Судя по всему, украинский МИД оставит эту ноту без внимания либо ограничится формальным ответом. И, в данном случае, поступит правильно, поскольку агитация за партию венгров действительно была, и этот факт не опровергнешь. А раз вмешательство во внутренние дела государства было, за это должна быть ответственность.

Однако данное правило не должно иметь исключений. Совсем недавно послы нескольких западных государств вмешивались во внутренние дела Украины, требуя назначить членов комиссии по избранию главы Специализированного антикоррупционного бюро по их усмотрению – и это куда большее вмешательство, чем агитация за местную партию на местных выборах. Но никакой ноты протеста со стороны украинского МИДа не последовало. Не говоря уже о требовании об отзыве этих послов.

Закарпатский инцидент – это лишь небольшой фрагмент той печальной картины, которая сложилась после февраля 2014 года. Страна находится под внешним управлением, и об этом знаем не только мы – это знают и в Венгрии, и в Польше, и в других странах.

И репрессии против двух венгерских чиновников проблему не решат, поскольку история повторится еще не раз. Бороться нужно не со следствием, а с причиной.

Захочет ли Донбасс декоммунизацию?

Пока украинская власть продолжает заявлять о том, как она хочет мирного возвращения Донбасса в Украину, отдельные ее представители делают все, чтобы такое возвращение не состоялось.

Вчера замминистра реинтеграции временно оккупированных территорий Инна Голованчук заявила о том, что на Донбассе, как и в остальной Украине, должен действовать закон о декоммунизации. Что при условии мирной реинтеграции просто невозможно.

Даже если подходить с формальной точки зрения: законы, принимавшиеся в период с октября 2014 года, принимались без участия народных депутатов данного региона. Соответственно, в случае реинтеграции, за которую отвечает Голованчук, они не могут действовать на реинтегрированных территориях.

Если же подходить с человеческой точки зрения, то будет абсурдно, когда препятствием для возвращения Донбасса станет памятник Климу Ворошилову, являющийся самым красивым памятником в Луганске.

Декоммунизация и во многих регионах, подконтрольных украинской власти, воспринималась отрицательно. Причем не только в областях Юга и Востока – достаточно съездить в бывшие Кировоград и Комсомольск, чтобы узнать мнение местных жителей о том, как им нравится жить в Кропивницком или Горишних Плавнях.

Если власть действительно хочет реинтеграции, она должна искать точки сближения, а не продвигать темы, которые отталкивают неконтролируемые территории.

Если же власть все же хочет, чтобы на этих территориях начали действовать законы о декоммунизации или украинизации, добиться она этого сможет только с помощью военной победы. Но тогда министерство, в котором работает Голованчук, попросту не нужно – для такой "реинтеграции" есть Министерство обороны.

Будет ли следствие по заявлениям Жвании?

Бывший соратник Петра Порошенко Давид Жвания опубликовал очередное видео, в котором сообщил, что вернулся в Киев и – при условии гарантий безопасности – готов дать показания обо всех преступных действиях украинской власти в 2014 году.

По словам Жвании, после таких показаний за решеткой может оказаться и он сам, но вместе с ним там же будут вожди победившего Майдана: Петр Порошенко, Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Андрей Парубий и другие.

Он обещает, что станут известны факты о том, "почему мы потеряли Крым, кто и о чем вел тайные переговоры с Путиным, кто и за какую сумму выпустил банду Стрелкова из Славянска..., что на самом деле произошло с Боингом, сбитым над Донбассом".

Все это может быть блефом, а может стать и настоящей сенсацией. В любом случае, заявления Жвании слишком серьезны, чтобы их игнорировала украинская правоохранительная система. Если политик врет, он должен ответить за клевету (тем более, речь идет о событиях государственного масштаба). А если политик говорит правду – то отвечать должны все те, кого он обвиняет.

Марадона покинул поле

В последние недели было несколько сообщений о проблемах со здоровьем у легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны. Если откровенно, на них мало кто обращал внимания, поскольку никто не верил, что 60-летняя звезда может умереть. Однако вчера это стало фактом: Диего Армандо Марадона умер.

Теперь, конечно, многие вспомнят о том, что у Марадоны были проблемы с наркотиками, которые сократили его жизнь. И будут правы. Да, легендарный футболист не был святым; даже свой самый знаменитый гол – в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года в ворота англичан – он забил рукой, назвав ее "рукой бога". А в послефутбольной жизни Марадона еще чаще пересекал грань. И все же…

За всю историю футбола таких футболистов были единицы. По всем версиям рейтингов экс-капитан сборной Аргентины занимает 2, 3 или 5 место среди легенд ХХ века, а по голосованию болельщиков на сайте ФИФА он – первый.

Но рейтинги – это еще не все. Куда важнее титулы, которые его клуб и его сборная завоевывали только благодаря своему капитану. Те, кто помнит чемпионат мира 1986 года, не сомневаются, что сборная Аргентины без Марадоны "золото" не получила бы. Да и "серебро" в 1990-м тоже. Больше того, даже в 1994-м, на закате карьеры Диего, аргентинская сборная побеждала ровно до того момента, пока его не дисквалифицировали из-за допинга.

Еще более показательный пример – итальянский "Наполи". Этот клуб никогда не входил в число грандов, и у него всего два чемпионских титула в истории – в 1987-м и 1990-м. При Марадоне. У него всего один европейский трофей – в 1989-м. При Марадоне.

Он был из тех единиц, которые могли делать игру в одиночку. И неважно, что было помимо этого. Диего Армандо Марадона останется легендой навсегда.