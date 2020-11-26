В рамках программы НАТО "Наука ради мира и безопасности" сотрудники Пизанского университета (Италия) и Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) разработали новый прибор. Это высотный аэростатный радар с синтезированной апертурой (английская аббревиатура BALSAR).

Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

Проект радара был начат в 2017 года. Во время работы над ним ученые пришли к выводу, что стратосферные миссии коренным образом отличаются от космических миссий наблюдения (с носителями на высоте более 100 километров) и воздушного наблюдения (до 13 000 метров). При их разработке следует учитывать давление и температуру с момента запуска до входа в стратосферу.

Инженеры совместят платформу-носитель и радар в единую систему, как только появится возможность посетить Австралию и осуществить там первый запуск.

Самой большой проблемой системы стало охлаждение электронных приборов на больших высотах, где температура иногда на несколько десятков градусов ниже нуля. В обычных условиях такие приборы охлаждаются воздухом. Но на больших высотах, где атмосферное давление - менее 1% от давления на уровне моря, концентрации воздуха не хватает, чтобы отводить тепло от приборов, и это требует специальных инженерных решений.

Оболочки стратостатов и гелий, используемый для их заполнения, считаются расходными ресурсами. А сами радары, которые являются частью системы, в случае чрезвычайной ситуации или после завершения миссии могут отстреливаться от стратостатов и возвращаться с помощью парашютной системы на поверхность, где их будут находить с помощью GPS.

Использование стратостатов с чувствительными радарами, которые сканируют поверхность круглосуточно при любой погоде и облачности, намного дешевле, чем радарное наблюдение с использованием спутников, самолетов или вертолетов. Такое наблюдение можно применять в мирное и военное время для контроля за границами, оценки последствий природных бедствий или выполнения других задач.

Один из возможных регионов применения - Средиземноморье, где радары можно запускать с кораблей. Они способны отслеживать контрабанду наркотиков и оружия, каналы торговли людьми, фотографировать объекты на поверхности моря.

Ранее "Страна" писала, что на Марсе с помощью радара обнаружили подземное озеро с соленой холодной водой.

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