В "Нафтогазе" пообещали не поднимать цены на газ в декабре после того, как его стоимость резко выросла на 35% после выборов.

Об этом сообщает Группа Нафтогаз в Facebook.

"Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" не повышает цену газа на декабрь. Цена для наших клиентов в декабре останется на уровне ноября и составит: 6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Месячный". 6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Годовой". Без учета стоимости распределения. Ведь за доставку газа люди платят облгазам. Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, достаточно теплая погода и тот факт, что оптовая цена голубого топлива не изменилась. А если кто-то говорит, что дорого импортировать - они просто максимизируют прибыль.

Отмечается, что тарифы на газ действуют только для клиентов компании. Накануне "Нафтогаз" сообщил, что сейчас компания обслуживает уже более 300 тысяч клиентов, что составляет примерно 2,5% от общего количества потребителей на рынке газа.

Напомним, 21,1 миллиард гривен составлял долг населения Украины за потребленный природный газ и услугу по его доставке на начало октября 2020 года.

Как сообщала "Страна", объемы промышленного производства в октябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 5% после снижения на 4,4% в сентябре и на 5,3% в августе.