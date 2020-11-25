В центре Киева задержали мужчину навеселе, который развлекался беспорядочной стрельбой на улице.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"На улице Бассейной, 15, неадекватный человек просто так решил пострелять из пистолета. Работницы аптеки, расположенной неподалеку, испугались и вызвали охрану", - указано в сообщении.

Представители частной охранной фирмы быстро задержали мужчину по прибытии на место. Им оказался местный житель по имени Николай, 1976 года рождения. В последствии его передали полиции.

Примечательно, что пистолет оказался стартовым под холостые патроны, то есть, таким образом стрелок пытался развлечься.

Напомним, в Черниговской области полиция задержала пьяного сотрудника на предприятии, который пришел туда с охотничьим карабином и устроил стрельбу.

Как сообщала "Страна", на Днепропетровщине в городе Першотравенск неизвестные расстреляли четверых парней, которые отдыхали в ресторане. Стрелков не смутило то, что в ресторане присутствовали другие люди и работали камеры наблюдения.