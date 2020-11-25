Украинский журналист Дмитрий Анопченко, который работает в США, рассказал интересные подробности о вероятном будущем госсекретаре США Тони Блинкене. Как выяснилось, его предки родом из Киева.

Свое небольшое расследование о корнях американского политика Анопченко опубликовал в Фейсбук.

"Нашел уникальные факты о семье будущего госсекретаря США, которые, возможно, даже он не знает", - написал журналист.

По его словам, он посетил расположенный в устье реки Гудзон в бухте Нью-Йорка остров Эллис, некогда бывший самым крупным пунктом приема иммигрантов в США, и пообщался с одним из лучших экспертов по иммиграции начала ХХ века.

Среди прибывших на остров была и семья будущего главы Госдепа Тони Блинкена: их теплоход причалил там в 1904 году.

"В базе данных Блинкенов записали с ошибкой. Онлайн ничего было не найти, но старые журналы и судовые манифесты, к счастью, сохранились... Все очень запутано, в каких-то бумагах, заполненных по-английски (например, в судовой роли), прадед Мейер стал Максом. Фамилия Блинкин превратилась в Blinken: офицер на слух русскую "и" передал как латинскую "е" (отсюда и Toni Blinken, хотя часть семьи даже в американских документах Blinkin, через i)", - написал журналист.

Родным городом приезжие назвали Киев. Миграционный офицер записал это с их слов. Как уточнил Анопченко, до 1906 года при пересечении границы США даже документы не требовались (не говоря о визе). Миграционный офицер имел стандартный список из 40 вопросов, ответы на которые не перепроверял. Причем в те времена на каждой смене всегда был офицер, говоривший по-русски, то есть без английского границу проходили вполне спокойно.

"Блинкены плыли в штаты с пересадками через Гамбург и Ливерпуль, причем билеты не первого и не второго класса (когда хоть каюты есть), а самые дешевые "палубные"; их продавали столько, сколько есть желающих. Явно некорректно говорить об украинских корнях, как сейчас пресса пишет. Еврейская семья, Мейер Блинкен так вообще всю жизнь на идише говорил, даже после переезда. Но это впервые, когда чиновником такого ранга (по сути - одним из первых лиц США) станет человек, чей дед уехал в Америку из Киева", - написал журналист.

Напомним, в среду Блинкен рассказал о своем деде, который родился в Киеве и помог создать Израиль.

Правда, политолог Михаил Погребинский поверил не всем деталям рассказа чиновника.