Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины объявил тендер на покупку модной техники для перемещений: гироскутеров, гиробордов, электросамокатов и моноколес. На них ведомство готово потратить 101 589 грн.

Объявление о тендере появилось в системе публичных закупок ProZorro 24 ноября.

Как сказано в описании, полиции срочно, к 22 декабря текущего года, понадобились:

два гироскутера типа Ninebot by Segway MiniPRO 320 (на сайте название написано с ошибкой: не Segway, а Segvay);

два гироборда типа IO CHIC SMART-F/S3 Black;

два электросамоката типа XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365;

два моноколеса типа INMOTION SCV V5 + black.

Конечный срок подачи тендерных предложений истекает 3 декабря 2020 года.

На днях "Страна" рассказывала об объявлении в системе Prozorro тендера на 32,4 миллиона гривен на улучшение спутникового интернета в самолете Зеленского.

Правда, после шумихи в СМИ было принято решение (якобы в связи с распространением Covid-19) о передаче этих миллионов на нужды медицины.