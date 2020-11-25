Украинская полиция закупит гироскутеры, гироборды, электросамокаты и моноколеса
Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины объявил тендер на покупку модной техники для перемещений: гироскутеров, гиробордов, электросамокатов и моноколес. На них ведомство готово потратить 101 589 грн.
Объявление о тендере появилось в системе публичных закупок ProZorro 24 ноября.
Как сказано в описании, полиции срочно, к 22 декабря текущего года, понадобились:
- два гироскутера типа Ninebot by Segway MiniPRO 320 (на сайте название написано с ошибкой: не Segway, а Segvay);
- два гироборда типа IO CHIC SMART-F/S3 Black;
- два электросамоката типа XIAOMI MiJia Electric Scooter Black M365;
- два моноколеса типа INMOTION SCV V5 + black.
Конечный срок подачи тендерных предложений истекает 3 декабря 2020 года.
На днях "Страна" рассказывала об объявлении в системе Prozorro тендера на 32,4 миллиона гривен на улучшение спутникового интернета в самолете Зеленского.
Правда, после шумихи в СМИ было принято решение (якобы в связи с распространением Covid-19) о передаче этих миллионов на нужды медицины.
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