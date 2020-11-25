Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил о подписании безвизового режима с Сент-Винсентом и Гренадинами.

Об этом он написал на своей странице в Twitter, опубликовав соответствующие фотографии.

"Сегодня вместе с Его превосходительством, верховным комиссаром Сент-Винсента и Гренадин в Великобритании мы запустили безвизовый режим. Шаг за шагом и все страны Содружества станут безвизовыми для украинцев", - указано в сообщении.

По его словам, Украина установила дипломатические отношения с Сент-Винсентом и Гренадинами только в 2019 году.

Стоит отметить, что страна расположена в южной части Карибского моря и является островным государством, которое располагается на одном крупном острове Сент-Винсент и архипелаге более мелких островов.

Напомним, Кабинет министров одобрил проект соглашения с правительством Индонезии о взаимной отмене визовых требований.

Как сообщала "Страна", из-за решения Конституционного суда об отмене электронного декларирования в Европейском союзе рассматривают возможность приостановки безвизового режима с Украиной.