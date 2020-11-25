В России установлен новый рекорд по числу смертей за сутки от коронавируса
В России за последние сутки впервые с начала эпидемии в стране умерли более 500 человек с коронавирусом.
Об этом говорят данные, опубликованные 25 ноября в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.
Точное число умерших зараженных пациентов - 507. Предыдущий антирекорд был поставлен во вторник, 24 ноября. Тогда от COVID-19 умер 491 пациент.
Что касается статистики инфицирований, то в России их выявили 23 675 в 85 регионах. Из заразившихся 21,8% не имели клинических проявлений болезни.
Рекордсменами по числу заражений стали три региона:
- Москва - 4685 случаев;
- Санкт-Петербург - 3421 случай;
- Московская область - 1005 случаев.
За сутки в России полностью выздоровели 25 748 человек.
Всего к сегодняшнему дню у соседей зарегистрировали 2 162 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 37 538 человек, выздоровели 1 660 419 человек.
Ранее "Страна" приводила коронавирусную статистку по Украине за минувшие сутки.
Мы также публиковали карту распространения вируса по областям Украины.