В России за последние сутки впервые с начала эпидемии в стране умерли более 500 человек с коронавирусом.

Об этом говорят данные, опубликованные 25 ноября в Telegram-канале оперативного штаба по контролю и мониторингу распространения инфекции.

Точное число умерших зараженных пациентов - 507. Предыдущий антирекорд был поставлен во вторник, 24 ноября. Тогда от COVID-19 умер 491 пациент.

Что касается статистики инфицирований, то в России их выявили 23 675 в 85 регионах. Из заразившихся 21,8% не имели клинических проявлений болезни.

Рекордсменами по числу заражений стали три региона:

Москва - 4685 случаев;

Санкт-Петербург - 3421 случай;

Московская область - 1005 случаев.

За сутки в России полностью выздоровели 25 748 человек.

Всего к сегодняшнему дню у соседей зарегистрировали 2 162 503 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период умерли 37 538 человек, выздоровели 1 660 419 человек.

Ранее "Страна" приводила коронавирусную статистку по Украине за минувшие сутки.

Мы также публиковали карту распространения вируса по областям Украины.