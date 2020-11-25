Суд Пенсильвании временно запретил подтверждение результатов пересчета голосов, по результатам которого победу уже присудили кандидату от демократической партии Джо Байдену.

Об этом сообщает Forbes.

Так, судья штата в Пенсильвании в среду временно заблокировал государству дальнейшее удостоверение результатов общих выборов после того , как во вторник штат подтвердил победу избранного президента Джо Байдена, в то время как Республиканская партия пыталась заблокировать результаты выборов в Пенсильвании на основании того, что правила голосования были отправлены по почте.

Несколько избирателей Пенсильвании, включая республиканца Майка Келли, который представляет 16-й округ штата в Палате представителей США, подали в суд на правительство Пенсильвании, Генеральную ассамблею, секретаря штата Кэти Боквар и губернатора Тома Вулфа, утверждая, что правила голосования штата по почте неконституционны.

Истцы Республиканской партии, в число которых не входит кампания Трампа, обратились в суд с просьбой запретить штату подтвердить результаты выборов.

Заседание по этому делу пройдет в пятницу, 27 ноября. Правительство Пенсильвании подало апелляцию в Верховный суд штата.



Напомним, губернатор штата Пенсильвания Том Вульф объявил об официально утвержденной победе демократа Джо Байдена на выборах президента США.

Как сообщала "Страна", группа республиканцев от имени "Альянса избирателей Висконсина" требует приостановить сертификацию голосов в штате, который является последним из ключевых штатов США, где пока не утверждены результаты голосования на выборах президента США.

Также "Страна" писала, что предвыборный штаб президента США Дональда Трампа намерен обжаловать решение Окружного суда штата Пенсильвания, который не разрешил пересчитывать присланные по почте бюллетени.







