В Киеве полицейские задержали участников этнической бандитской группировки, которые планировали с целью выкупа похитить харьковского цыганского барона. Преступники рассчитывали получить от его родственников 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции Украины.

Оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области получили информацию о возможном похищении влиятельного в цыганских кругах человека для последующего выкупа. При проверке информация подтвердилась и были установлены личности злоумышленников.

Ими оказались двое уроженцев другого государства 22 и 28 лет, которые проживают на территории Киевской области. Оба уже имеют за плечами криминальный опыт: они были осуждены за кражи, грабежи и разбои.

Злоумышленники спланировали похищение в Харькове. Оперативники установили, что для реализации своего плана они подыскали исполнителя, который и должен был похитить человека и удерживать его в одном из домов в 30 километрах от Первой столицы.

Чтобы помешать преступным намерениям, была проведена спецоперация. Правоохранители инсценировали похищение, а исполнитель предоставил подтверждающие доказательства заказчикам. Сразу после этого фигуранты позвонили родственникам потерпевшего с требованием уплаты 100 000 долларов выкупа.

Во вторник, 24 ноября, полицейские при поддержке спецназовцев из подразделения КОРД задержали злоумышленников в Киеве.

Сейчас решается вопрос о сообщении им подозрения по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За содеянное им может грозить до 12 лет заключения.

В прошлом месяце "Страна" сообщала, что под Киевом преступники хотели похитить дочь светской львицы Алены Лоран ради выкупа в $200 тысяч.

А весной мы рассказывали, что в Киевской области банда из полицейских и работников СБУ похищала айтишников с целью выкупа.