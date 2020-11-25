Сотрудники Чернобыльского заповедника показали взрослого орлана-белохвоста, которые очень редко встречаются в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Существование орлана-белохвоста прочно связано с различными водоемами и, одновременно, лесными массивами - хотя бы небольшими, но со старыми и раскидистыми деревьями. Ведь эта большая хищная птица - отличный рыболов, которому деревья нужны для гнездования", - указано в сообщении.

Отмечается, что на территории Чернобыльского заповедника орланы чувствуют себя замечательно - для их удобства вокруг множество водоемов, лесов, а также минимальная человеческая деятельность, что также повышает его шансы на выживание. . Есть здесь и красивые леса, и достаточно водоемов со всевозможной живностью, а, главное, не беспокоят люди.

Данную птицу фотограф поймал в объектив около пруда-охладителя Чернобыльской атомной электростанции.

Напомним, сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото воробьиного сыча, который является самым маленьким представителем сов в Украине. Средняя сыч-воробей может поместиться в ладони взрослого человека и весит около 80 грамм, поэтому постоянно вынужден прятаться от хищников побольше.

Как сообщал "Страна", сотрудники Чернобыльского заповедника показали фото единственной в Украине черепахи, которая проживает в наших широтах в условиях дикой природы.