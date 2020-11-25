Синод Кипрской православной церкви 25 ноября не стал осуждать поминовение главы ПЦУ Епифания архиепископом Кипрским Хризостомом ІІ. В тоже время он высказался за широкое обсуждение кризиса, который возник в связи с появлением Православнй церкви Украины. Прямого заявления о признании ПЦУ в сообщении нет.

Коммюнике обнародовано на сайте церкви.

"Священный Синод церкви Кипра на заседаниях 23 и 25 ноября 2020 года подробно обсудил украинский церковный вопрос и проблемную ситуацию, возникшую с поминовением блаженнейшим архиепископом Кипрским Хризостомом Епифания как предстоятеля церкви Украины, и решил не выступать против этого решения его блаженства. В то же время Священный Синод ожидает широкого обсуждения с общим участием для преодоления нынешнего кризиса, который угрожает расколом церкви Христовой", - говорится на сайте.

Митрополит Киккский Никифор (ключевой иерарх из нежелающих признавать ПЦУ) заявил после заседания, что решение было принято десятью голосами против семи.

Подробнее о ситуации с признанием ПЦУ в православном мире можно прочитать здесь.