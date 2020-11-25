XVIII съезд судей, который должен был состояться 8-10 декабря 2020 года в Киеве, перенесен на более поздние сроки. 24 члена Совета судей поддержали решение провести мероприятие уже в следующем году - 23-25 ​​февраля.

Об этом сообщается на сайте Совета судей.

Заседание проходило в режиме онлайн, а основанием для такого решения о переносе съезда стало ухудшение эпидемической ситуации в государстве, а также письмо Министерства здравоохранения Украины, в котором отмечается, что "эпидемическая ситуация по распространению на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, значительно усложняется " и рекомендуется "провести съезд судей Украины в дистанционном формате".

"Мы не спрашивали разрешения на проведение съезда судей. Мы хотели получить рекомендации по проведению съезда с соблюдением всех мер безопасности. Впрочем, по сути получили запрет проводить съезд. У нас есть большой вопрос, как толковать это постановление и можно много спорить о его применении, но ситуация с распространением заболевания ежедневно осложняется и, чтобы не усложнять ее еще больше в судейской среде, мы должны рассмотреть вопрос об отсрочке проведения съезда судей Украины", - заявил глава Совета судей Богдан Монич.

Ситуацию с переносом съезда судей прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".

"Вчера появилось письмо главного санврача Ляшко, в котором он рекомендовал перенести съезд или проводить его дистанционно.

Письмо это появилось неспроста. Власти не хотят проведения съезда, так как на нам должны были утвердить нового судью КСУ.

И если б это произошло, то работа Конституционного суда была бы разблокирована (сейчас там нет кворума, так как 4 судьи отказываются участвовать в заседаниях).

А это как раз властям не нужно, так как они опасаются, что КСУ начнёт отменить разные "реформы" типа продажи земли.

Поэтому и блокировка произошла не просто так, а по инициативе Банковой.

Как видим, совет судей не стал идти на конфликт с Офисом президента и перенес свой съезд.

И теперь у КСУ есть только один способ разблокироваться в обозримом будущем - при помощи разного рода аргументов убедить одного из четырех судей прекратить бойкот. Например Головатого. Головатый - человек гибкий", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Шевченковском суде Киева объявили об отсутствии финансирования.