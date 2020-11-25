В Министерстве здравоохранения объяснили украинцам, сколько воды нужно пить
В Минздраве рассказали, как определить свою норму питьевой воды в день и как это влияет на здоровье организма.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Фейсбуке.
"Как тебе идея - прямо сейчас встать и пойти выпить стакан простой воды? А после этого сразу НЕ поленись и набери еще один стакан, возьми его с собой в комнату и поставь на видном месте. Готовы поспорить, что в течение часа этой воды уже не будет", - указано в сообщении.
Врачи посоветовали повторять это действие снова и снова, так как отсутствие желания пополнить запасы воды не означает отсутствие такой потребности у организма.
Почему это важно:
- Вода поддерживает нормальную температуру тела;
- Она смазывает суставы - обеспечивает движение;
- Даже защищает спинной мозг и другие чувствительные ткани организма;
- Улучшает метаболизм и насыщает организм энергией.
Также вода заполняет желудок, ослабляя желание лишний раз поесть. Рекомендуется выпивать один-два стакана воды перед едой, после чего есть захочется меньше, что защитит от переедания.
"Присоединяйся к марафону здоровых привычек #ЗдороваяУкраина и делай вместе с нами каждый день маленькие шаги для своего здоровья", - добавили медики.
Напомним, в Центре общественного здоровья Украины рассказали, что правильное и достаточное употребление воды убережет от обезвоживания, особенно летом.
Как сообщала "Страна", зараженные коронавирусом люди должны изменить свою привычную диету, чтобы повысить шансы справиться с грозной болезнью.