В Минздраве рассказали, как определить свою норму питьевой воды в день и как это влияет на здоровье организма.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья в Фейсбуке.

"Как тебе идея - прямо сейчас встать и пойти выпить стакан простой воды? А после этого сразу НЕ поленись и набери еще один стакан, возьми его с собой в комнату и поставь на видном месте. Готовы поспорить, что в течение часа этой воды уже не будет", - указано в сообщении.

Врачи посоветовали повторять это действие снова и снова, так как отсутствие желания пополнить запасы воды не означает отсутствие такой потребности у организма.

Почему это важно:

Вода поддерживает нормальную температуру тела;

Она смазывает суставы - обеспечивает движение;

Даже защищает спинной мозг и другие чувствительные ткани организма;

Улучшает метаболизм и насыщает организм энергией.

Также вода заполняет желудок, ослабляя желание лишний раз поесть. Рекомендуется выпивать один-два стакана воды перед едой, после чего есть захочется меньше, что защитит от переедания.

"Присоединяйся к марафону здоровых привычек #ЗдороваяУкраина и делай вместе с нами каждый день маленькие шаги для своего здоровья", - добавили медики.

Напомним, в Центре общественного здоровья Украины рассказали, что правильное и достаточное употребление воды убережет от обезвоживания, особенно летом.

Как сообщала "Страна", зараженные коронавирусом люди должны изменить свою привычную диету, чтобы повысить шансы справиться с грозной болезнью.