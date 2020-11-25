Стадион "Сан-Паоло" в Неаполе получит имя Марадоны, который семь лет играл за "Наполи"
Итальянский стадион "Сан-Паоло", на котором проводит домашние матчи футбольный клуб "Наполи", будет переименован в честь Диего Марадоны, который скончался 25 ноября от остановки сердца. Об этом заявил Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис.
"Диего заставил наших людей мечтать, он спас Неаполь своим гением. В 2017 году он стал нашим почетным гражданином. Диего, неаполитанец и аргентинец, вы подарили нам радость и счастье! Неаполь вас любит. Назовем стадион "Сан-Паоло" в честь Диего Марадоны", - написал Де Маджистрис в Twitter.
Напомним, аргентинец Марадона выступал за "Наполи" с 1984 по 1991 год. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом Италии, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также стал победителем Кубка УЕФА.
Ранее "Страна" писала о том, что врачи почти два часа пытались вернуть Марадону к жизни.
Также мы сообщали, что после смерти Марадоны президент Аргентины объявил три дня траура.