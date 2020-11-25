Легендарный аргентинский футболист, капитан, а затем тренер сборной аргентины скончался в среду, 25 ноября, в кругу семьи.

Это произошло в районе Сан-Андрес в провинции Тигре Буэнос-Айреса, где он поселился несколько дней назад после операции на головном мозге.

Марадона почувствовал себя плохо около 10:00. Уже через два часа сердце великого футболиста остановилось навсегда, несмотря на усилия врачей, которые все это время пытались вернуть его к жизни, пишет Clarin.

Также издание отмечает, что в последние дни его семья и окружение заметили, что Марадона "очень встревожен и нервничает", поэтому возникла идея отправить его на Кубу для реабилитации, где он уже провел несколько лет, борясь со своей зависимостью от кокаина.

Напомним, после смерти Марадоны президент Аргентины объявил три дня траура.

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